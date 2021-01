„MBR Partition in eine GPT Style-Partition umwandeln“

CSM Support

Enables or disables UEFI CSM (Compatibility Support Module) to support a legacy PC boot process.

Always Enables UEFI CSM. (Default)

Never Disables UEFI CSM and supports UEFI BIOS boot process only. This item is configurable only when OS Type is set to Windows 8.&

Boot Mode Selection

Allows you to select which type of operating system to boot.

UEFI and Legacy Allows booting from operating systems that support legacy option ROM or UEFI option ROM.(Default)

Legacy Only Allows booting from operating systems that only support legacy Option ROM.

UEFI Only Allows booting from operating systems that only support UEFI Option ROM.

https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_ga-970a-ud3p_v.2.x_e.pdf

Bei den Default = Standardwerten für CSM Support und Boot Mode Selection im Bios mußt du definitiv nix weiter machen und so würde Ich das da aus vielen Gründen halten!

Dann läuft die Kiste da im CSM = Bioskompatibilätsmodus.

Alternativ würde Ich noch Legacy Only bei der Boot Mode Selection einstellen, ist aber meist nicht nötig.