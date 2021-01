„GIGABYTE GA-970A-UD3P, Sockel AM3“

Professionell gereinigt und getestet ist einfach nur Augenwischerei und sagt über die Funktionsfähigkeit gar nichts aus, sondern soll nur Eindruck schinden.



Hier hättest Du noch eines zum Steigern, aber wesentlich unter dem Preis wwird das auch nicht weggehen:



Du kannst ja auch nach anderen AM3-Boards Ausschau halten oder muss es unbedingt das Gigabyte sein?



Du kannst ja auch nach anderen AM3-Boards Ausschau halten oder muss es unbedingt das Gigabyte sein?



"Zu teuer" sind die Dinger so oder so, wenn man sich vor Augen hält, dass Du Neuware ebenfalls bereits für diesen Preis bekommst, die in Summe um einiges leistungsfähiger ist. Natürlich brauchst Du dann auch noch RAM und CPU.