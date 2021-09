„asus h510m-e und intel 11600k startet nicht“

moin zusammen,

meine Neuanschaffungen sind Board, RAM; die CPU, Thermaltake Netzteil, Gehäuse. Der Proz hat Grafik on board, das Board unterstützt dies.

Verkabelung ist auf Minimum reduziert, RAM sitzt, trotzdem startet das System nicht.EIne HDD habe ich NICHT angeschlossen, ich will sie aus dem alten Rechner ohne Neuinstallation in den neuen übernehmen. DIe Anleitung gibts bei MS und erscheinen mir etwas aufwändiger, daher habe ich dies verschoben.

Ich will also nur mit der neuen Hardware mal in BIOS/UEFI, Updates ziehen usw. Per HDMI Kabel geht das Monitorlicht aus dem Standby-Modus an, sobald das Netzteil Power hat. Beim Einschalten sehe ich auf dem Monitor ein paar Sekunden den Power-Sleep-Modus, dann schaltet der Monitor aus.

Ich bin sicherlich nicht der erste mit diesen Probs, habe aber hier und auch anderswo keinen ähnlich gelagerten Fall gefunden.

Dank im Voraus, VG