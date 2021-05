„Asrock N68-GE3 UCC MAC address are invalid in both CMOS and Flash“

Asrock N68-GE3 UCC

was nun gute 6 monate nur im schrank liegt zeigt nun

plötzlich an

MAC address are invalid in both CMOS and Flash

clear cmos brachte nix - anderer speicher auch nix ( andere cpu hab ich nicht

probiert - hab auch keine )

laut einigen web seiten scheint einzige lösung bios zu flashen zu sein

wenn jemand ne andere idee hat gerne her damit