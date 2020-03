„Windows 10 macht "Sekundenschlaf"“

Hallo,

vor 2 Tagen bin ich von Win7 64Bit auf Win10 64Bit gewechselt (kein Drüberinstallieren sondern komplette Neuinstallation). Von Anfang an friert das neue OS gelegentlich für ca 5-10 Sekunden ein. Mauszeiger bewegt sich dann noch, in der Programmleiste des jew. Programms steht dann "reagiert nicht mehr" (...oder so ähnlich).

Es scheint nicht vom Programm abzuhängen, obwohl ich zunächst Opera im Verdacht hatte - aber Opera habe ich auch für das Herunterladen der ganzen Software beim Einrichten des OS' am meisten benutzt.

Leider kann ich den Fehler nicht absichtlich hervorrufen, tritt immer nur sporadisch auf. An der Auslastung scheint es auch nicht zu liegen, habe gerade mal im Videoschnittprogramm ein 4K Video mit Effekten und mehreren Spuren laufen lassen - ohne Probleme.

Zum System:

-Es ist nichts übertaktet, Temperatur der CPU permanent um die 30°.

-Kein zusätzlicher Virenscanner neben dem Defender.

Vor dem Win10 Upgrade habe ich folgende Systemkomponente neu eingebaut:

-Mainboard | Asus Prime B450-plus

-CPU | AMD Ryzen 7 2700

-RAM | 16 GB DDR4





Noch aus dem Win7 PC kommen ausser dem Gehäuse, Tastatur, Maus, Kartenleser, SATA Wechselrahmen:

-Grafik | AMD Radeon HD 5450

-Audio | Focusrite Saffire 6

-Netzteil | Chill CP-520M

Hat jemand eine Idee...?