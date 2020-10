„UEFI BIOS startet nicht von DVD/CD-ROM“

Hallo,

ich habe folgendes Problem.

Ich will mit Win 10 von HDD auf SSD umziehen und habe ein Abbild erstellt. Jetzt möchte ich von DVD aus Booten, um an Wiederherstellungskonsole zu kommen. Jedoch kann ich beim UEFI BIOS nicht von DVD Booten. Das Board ist ein MSI 970 Gaming (MS-7693).

Wenn ich Bootreihenfolge auf UEFI DVD als 1. Bootpriorität UEFI DVD/CD-ROM wähle bekomme ich beim Booten die Meldung "EFI Shell Version 2.31" darunter kommen dann fs0 - fs3 verschiedene einträge und danach blk0 - blkC weitere einträge. Am Ende steht"Press ESC to skip starttup nsh, any other key to continue"

Was und wie muss ich es anstellen, dass das Sytem vom DVD bootet?

Wenn ich bei BIOS auf Legacy+UEFI Modus gehe, dann bootet das System von der DVD, allerdings meckert dann die Wiederherstellung, dass das Systemimage mit einem UEFI System gemacht wurde und im Moment ein Legacy System läuft.

Kann jemand mir Tipp geben, wie ich das Problem bewältigen kann.

Danke im Voraus.