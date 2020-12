„neuen Prozessor kaufen“

Welchen kann ich kaufen, ohne die Hauptplatine zu ersetzen?

Mit Sockel 1155 wirst Du da kein Wahnsinns-Update hinbekommen. Mal schnell geschaut:

https://www.cpu-world.com/Compare/430/Intel_Core_i7_i7-2600_vs_Intel_Core_i7_i7-3770.html

Evtl. auch noch ein Xeon E3 v2. Müsste man aber in beiden Fällen prüfen ob das Mainbord das offiziell unterstützt ggf. nach BIOS-Update.

Selbst wenn Du die CPU geschenkt bekommst, dann wäre der Bastelspaß beim Umbau wohl noch was das das was Du am meisten spürst…