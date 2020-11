Mitac PH11SI Onboard-Netzteil defekt?

Hallo, ...

Ich habe ein Mitac-Mainboard (PH11SI im Mitac M1070 AIO-PC). Thin-ITX, 19V Spannungsversorgung.

Beim CPU-Kühlerabbauen bin ich wohl auf die Platine geraten (mit eingestecktem Tischnetzteil) und seitdem funktioniert das Mainboard nicht mehr. Wenn ich es mit 19V Strom versorge, zeigt das Leistungsmessgerät an der Steckdose 6,x Watt Stromverbauch an - egal, ob ich es einschalte oder nicht..

Aber es geht ausser dem CPU-Lüfter (volle Drehzahl) absolut gar nichts. CPU wird nicht warm, keine LED leuchtet, an CPU-Spannungswandlern liegt keine Spannung an (nachgemessen).

Wenn ich die 12V Stromversorgungs-Schiene nehme (zweiter Anschluß auf dem Mainboard), dann geht gar nichts und auch das Leistungsmessgerät zeigt nur den Leerlaufstrom des Netzteils als Verbrauch an.

Ich habe mir schon ein Ersatz-Mainboard gekauft, welches im AIO einwandfrei funktioniert.

Aber weil beim vermeindlichen Kurzschluß auf der Platine durch den CPU-Kühler (der aus Metall ist, wie im Notebook - weil flaches Design) weder Funke noch Rauch zu sehen waren, hoffe ich, das man das Mainboard noch retten kann.

Denn offenbar ist etwas grundlegendes für die Spannungsversorgung auf dem Mainboard kaputt gegangen. Also nichts am typschen PC-Mainboard selbst, sondern wahrscheinlich an dessen Onboard-Wandler (19V zu 12 und 5 Volt).



Vielleicht kann mir jemand helfen?