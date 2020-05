„Keine Grafik-Ausgabe Mainboard P8Z77-M Pro“

Ich erbitte mir von Euch eine Hilfestellung in Bezug auf diese Board welches mit einer Intel CPU I7-3770K, 2 x 8 Gb Crucial DDR3-1600 und Win 10 betrieben worden ist. Die Grafik verabschiedete sich innerhalb von 3 Tagen nach mehrmaligen kurzen Flacken während einer mehrstuendigen Arbeitszeit.Für mich finde ich es merkwuerdig, das mir die Grafik im abgesicherten Modus alles anzeigt nur im Arbeitsmodus nicht. Da es sich hier um Intel 1155 Ivy-Bidge handelt habe ich keine Grafikkarte ge- braucht. Da ich kein IT-Spezialist bin nehme ich an, das die eigent- liche Grafik auf dem Board befindet. Meine Fragen an Euch Spezialisten: 1. Ist das Board unwiederruflich defekt, da die CPU und Speicher ok sind. 2. Reparatur wahrscheinlich wirtschaftlich nicht sinnvoll. 3. Kann das Board mit einer externen Grafikkarte weiter betrieben werden und dann bitte mit welcher? Vielen Dank shonmal im Voraus für Eure Hilfe.