Intel i7 vs. Xeon Prozessoren

Guten Abend,

derzeit nutze ich einen Desktop Computer mit einem i3 Prozessor und in den kommenden Monaten soll es ein neuer PC werden. Vermutlich wieder ein Refurbished, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.

Der PC läuft lange, wird zur intensiveren Bild-Videobearbeitung genutzt, Spiele laufen keine darauf, was 3D erfordern würde.

Ich habe das Angebot, auf eine Desktop Variante mit i7 Prozessor vorletzter oder letzter Generation zurück zugreifen oder einen vergleichbaren Xeon Prozessor zu nehmen als Workstation.

Benchmarks zeigen ständig, der i7 ist schneller, in nahezu allen Belangen besser, Stromverbrauch, Leistung, integrierte Grafik, die mir nicht so wichtig ist, aber nice to have, und er ist günstiger.

Ich hadere, da ich trotzdem unabhängig von Zahlen, Daten und Fakten immer wieder lese, der Xeon ist für meine Belange sinniger oder zumindest nicht verkehrt.

Da ich hadere, hol ich mir einfach mal eure Meinung ab, preislich tun sich beide nicht viel.

Sonst kommt noch 32Gb Ram zum Einsatz, eine SSD Platte und wahlweise halt noch eine gescheite Grafikkarte, die eher nice to have sein wird, aber wohl weniger zur Anwendung kommt, sie ist aber im Paket dabei, irgend etwas von Nvidia, da kenn ich mich nicht so aus, passt aber zum Gesamtsystem und bremst nichts aus.