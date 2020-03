„gebrauchte CPU ?“

Im Vergleich zu welcher CPU willst Du das Ding denn einsetzen und auf welchem Board?



Und bedenke auch, dass dieser Xeon als Server-CPU mit 80W TDP u.U. deutlich mehr an Strom verballert und der Kühler das daher auch abkönnen sollte.



Vom Verkäufer her sieht das eigentlich ok aus, ist zwar noch nicht so lange dabei, die Ware und das Liefern scheinen jedoch zu passen.