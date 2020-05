„ASUS H87 bootet immer wieder, Herunterfahren - Energiesparen“

5 min nach dem Herunterfahren noch 75 W angezeigt und HDD Geräusche gehört.

1- 2 mal pro Woche schaltet der PC mit einem Klack ab, klang wie ein Relais.



1. Netzteil?



2. Festplatte, so denn eine verbaut ist?



Ansonsten die übliche Methode:



CMOS-Clear und erneut einrichten. Dann Test in Minimalbestückung und wenn es geht ohne gesteckte Grafik. Dann ein Teil nach dem anderen dazustecken und prüfen. Das gilt auch für Front-USB und Audio-Header.



Vorher alle Kabel prüfen und auch mal ab- und anstecken. Falls das NT Kabelmanagement hat, auch einmal auf sicheren Sitz prüfen und ggf. den Anschluss wechseln.



Das Klacken kann jetzt vieles sein wie z.B. eine Schutzschaltung im NT, die per "Relais" arbeitet. Wenn Du schon eine Festplatte in Verdacht hast, dann ziehe diese einfach ab und schaue, ob beim Ausschalten immer noch Last anliegt. Kann ja auch eine externe sein, die einfach zuviel Saft an USB abgreift und speziell USB-Geräte können einen Ruhezustand/Standby ebenfalls verhindern. Dazu müsste man aber herausfinden, welches das ist.



Messe auch in Richtung Steckdose, falls da zuwenig Spannung anliegt und teste mal eine andere.