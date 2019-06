„Wie kann mann im Bios eine Änderung Speichern“

Das geht ganz einfach: Du gehst ins BIOS, stellst die Bootreihenfolge dementsprechend ein (First Boot-Device - Second Boot-Device - Third Boot-Device etc.) und speicherst die Einstellungen, bevor du das BIOS wieder verlässt.

Wo du die Einstellungen in deinem BIOS findest, das steht im Handbuch.....