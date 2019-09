Bei WAS soll der Alte denn schneller sein? Da wären eine paar Werte bzw. Beschreibungen schon ganz wichtig um Dir einen Rat zu geben. Laut den Benchmarks ist der Ryzen so deutlich schneller, dass Du es bemerken musst. Vielleicht sind Deine BIOS Einstellunge aber auch so daneben, dass der Prozzy nicht richtig taktet.

Ich hab den Ryzen übrigens auch seit letztem Jahr August un kann ich nicht beschweren. Im Gegenteil nun brauch isch ne neue GRAKA, das die jetzt denn Flaschenhals darstellt.