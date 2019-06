„HP xw 8600 Workstation bios“

The following enhancements were added in BIOS version 01.32:

- Displays a unique error message when a mismatch between memory DIMM frequency and front-side bus frequency is detected.

- Improves BIOS support for Hynix memory DIMMs.

https://support.hp.com/de-de/drivers/selfservice/swdetails/hp-xw8600-workstation/3432827/swItemId/wk-109480-1

Mixen sein schon allgemein nix gut und Ich würde da aus vielen Gründen nur die Samsung PC 5300F DDR2 FB Dimm 4 mal 4 GB stecken!

Außerdem natürlich das neueste Bios flashen.