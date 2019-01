BIOS hat sich ohne Aufforderung gemeldet

Hallo Gemeinde,

habe ein Problem, die Frage ist habe ich mich richtig verhalten oder was muss ich anders machen

Ich habe vor ca. 4Wochen und jetzt vorgestern auf meinem Bildschirm die Aufforderung bekommen F1 zu dr?cken um dann in den BIOS-Bildschirm zu kommen.

Nun ist das BIOS f?r mich B?hmische D?rfer und ich gehe da nicht ohne direkte Hilfestellung bei.

ich musste jedoch eine Auswahl treffen und habe mich f?r "ohne ?nderung fortfahren" entschieden.

Da zu ist zu sagen warum ich vor 4Wochen die Aufforderung bekommen habe gro?es R?tsel zu mindest f?r mich.

F?r vorgestern h?tte ich eine M?glichkeit die man in betracht ziehen k?nnte, aber das wei? ich eben nicht. Denn ich habe im Ger?temanager die einzelnen Einheiten nach neusten Treibern abgesucht und es waren welche zu finden z.B. die Grafikkarte . NVIDIA GeForce DTX 770

Ist da ein Zusammenhang zu sehen oder hat es andere Gr?nde



Meine Systemdaten



Time of this report: 12/17/2017, 16:34:21

Machine name: BERND-PC

Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_ldr.170913-0600)

Language: German (Regional Setting: German)

System Manufacturer: ASUS

System Model: All Series

BIOS: BIOS Date: 06/26/13 21:13:12 Ver: 12.05

Processor: Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz (8 CPUs), ~3.5GHz

Memory: 16384MB RAM

Available OS Memory: 16322MB RAM

Page File: 3067MB used, 29574MB available

Windows Dir: C:\Windows

DirectX Version: DirectX 11

DX Setup Parameters: Not found

User DPI Setting: Using System DPI

System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)

DWM DPI Scaling: Disabled

DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode



schon mal ein Dank f?r die Antworten

Gru߅????..nettermensch