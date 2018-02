„USB3-Problem PC friert manchmal ein“

Es hat sich was getan, allerdings ist es nach wie vor merkwürdig. Den Chipsatztreiber habe ich aktualisiert. Nun wird eine der beiden Festplatten an den Frontbuchsen (die an einem USB2-Header hängen) erkannt und ich kann normal auf die Inhalte zugreifen, aber an USB3-Anschlüssen auf der Rückseite geht das weiterhin nicht. Dort wird inzwischen zwar ein Gerät erkannt und laut Meldung auch der Gerätetreiber installiert, aber die Festplatte wird als unbekanntes Gerät ausgewiesen. Ich kann sie inzwischen zwar USB-mäßig auswerfen, aber sie erscheint nicht als Laufwerk oder mit Namen und auf die Inhalte kann ich nicht zugreifen (an USB2 geht es auch hinten).

Bei der anderen Festplatte ist es an den USB3-Anschlüssen hinten genauso wie oben beschrieben, an den Frontanschlüssen friert der PC ein. An den hinteren USB2-Buchsen habe ich keinen Zugriff und sie wird nicht als Laufwerk angezeigt. An der Festplatte selbst liegt es nicht, an meinem bisherigen PC funktioniert Anschluss, Anzeige und Zugriff ganz normal.