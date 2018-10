„RAM für Gigabyte GA-F2A88XM-DS2“

Hallo,

ich habe auf meinem Gigabyte GA-F2A88XM-DS2 bisher in einem Slot einen 4 GB Riegel Kingston Hyper X Genesis mit 1600 MHz CL 9 und 1,65 Volt am laufen. Prozessor ist ein AMD Athlon II X4 740.

Nun möchte ich auf 8 GB aufrüsten und den 2. Slot auch bestücken, aber genau den gleichen Riegel gibt es nimmer.

Welches RAM kann ich da am besten dazu stecken, muss es auch 1,65 Volt sein ? ob jetzt DualChannel geht oder nicht ist mir nicht so wichtig, Komplette 8 GB im Set will ich jetzt in die alte Kiste nicht mehr investieren.