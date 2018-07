Neues Mainboard+CPU gesucht...möchte Altteile weiter verwenden

Hallo Forum, mein derzeitiger PC (i3-2120 auf Asus H67M-Pro) ist defekt, USB hat anscheinend nen Kurzschluß gehabt und nix geht mehr. Daher soll was neues her. Bin aber etwas überfordert was den Markt angeht...und dann habe ich aus meinem HP Spectre noch eine M.2 SSD 512GB die ich gerne auf das neue Board setzen möchte...wenn das geht? Die M.2 ist folgende: Samsung M.2 SSD PM951 / MZ-VLV5120 512 GB.

Da ich nicht zocke oder großartig Videobearbeitung mache dachte ich an ein AM4 System mit einem Ryzen 3 2200G, oder ein Intel System mit einem i3-8100. Speicher dann 8 oder 16GB.

Bleibt die Frage ob ich die M.2 SSD überhaupt auf einem Desktop Board verwenden kann?

Gruß, michel9