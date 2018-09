„Mainboardtod durch defekte Elkos?“

Ist ja alles in Ordnung, aber diese Benchmarks interessieren mich überhaupt nicht, da ich das einfach nicht benötige!

Meine Kiste (WIN7-Prof.) kann alles bis zu HD-Filme schneiden usw. und das langt mir!

Spielen tue ich nicht und ob z.B. Adobe Acrobat Pro etwas schnell aufginge, was hätte ich schon davon, denn letztendlich scannt der Scanner dann auch nicht schneller..

Alles nur Geldmacherei, es muss verkauft werden!

Dein Internet ist abhängig vom Provider was er dir zur Verfügung stellen kann, der Blueray-Brenner brennt nicht eine Sekunde schneller, Word schreibt auch nicht schneller usw.

Also für was so schnelle Prozzis?

Nur für Gamer, CAD, Bildbearbeitung auf hohem Niveau usw. interessant, aber für den alltäglichen Gebrauch unwichtig..