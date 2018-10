BIOS Fehler

Hallo,

heute habe ich den CPU Kühler sowie Graka Kühler ausgebaut und gereiningt, da sich sehr viel Staub angesammelt hatte.

Nun habe ich das Problem, dass beim booten BIOS folgende fehlermeldung bringt: "Power supply surges detected during the previus power on. Asus Anti-Surge was triggered tom propect system from unstable power supply unit"

Also am Netzteil wurde gar nichts gemacht und wenn ich dann mit F2 trotzdem booten lasse ist alles wie gehabt beim alten. Wie kann ich diese Fehlermeldung unterdrücken, das man normal booten kann?

Board Asus M5A78L-M LX mit Phenom II X4 840 und 8 GB RAM.

Danke im Voraus