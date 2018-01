19 Pin USB3.0-Port auf MoBo geht nicht..?

Hallo !

Auf meinem MoBo Gigabyte Z77X-UD3H ist ein 19 Pin-Port zur Erweiterung von USB 3.0 intern. Dafür habe ich mir einen Adapter von DeLock gekauft, aber es funktioniert nicht. Stecke ich ein beliebiges USB-Gerät drauf, ist der PC sofort lahmgelegt (Keine Fehlermeldung, es tut sich gar nichts mehr), oder er bleibt beim Start einfach hängen. In der selben Sekunde, in der ich das USB-Gerät wieder abziehe, läuft wieder Alles weiter.

Mein Gehäuse hat als Eigenheit 4 lange und recht dicke Kabelstränge mit USB3.0-Anschlüssen. Sie dienen dem Anschluss von 4xUSB3.0 u. 1xeSATA vorne oben auf dem Gehäuse unter einer Klappe verborgen. Die nutze ich meistens. Diese vier Kabel gehen quer durchs Gehäuse, treten durch zwei Lüfterlöcher hinten aus, und von dort aus stecke ich sie in die boardeigenen USB3.0-Anschlüsse. Oben drauf, ganz vorne, ists besser zugänglich. Aber diese 4 Kabel würde ich doch lieber intern einstecken.

Schätze mal, es liegt an Chipsatz-Begrenzung oder so, allerdings spekuliere ich nicht auf Verdoppelung der USB3.0-Ausgänge, sondern eher drauf, das Gehäuse hinten dicht zu kriegen. 19pin-Port auf Board mit DualPort plus eine PCIex-Karte mit 2xUSB3.0 hinten und auch einem 19pin-Port, für den ich einen weiteren DeLock-Dual-Adapter habe. Zusammen = 4x USB3.0 innen für die Kabel.

Wie kann ich das hinkriegen ?

Alibaba