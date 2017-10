„WD USB Festplatte mit 4 TB wird vom Wiederherstellungsprogramm nicht erkannt“

Hallo, guten Abend

Ich wollte mein System mit der Boot CD "Paragon Festplattentools 2015" , wiederherstellen mit Hilfe der vom Paragon System erstellten Sicherung auf einer Western Digital USB Festplatte 4TB. Die Platte wurde nicht erkannt, wohl aber eine andere ältere Sicherung auf einem externen Toshiba USB Laufwerk mit 1 TB. Die Sicherung konnte erledigt werden, ich habe also ein Luxusproblem, außer dass ich einige Updates nachholen muss und manche Dateien fehlen. Meine Frage: Ist es möglich , in den UEFI Einstellungen Veränderungen vorzunehmen, so dass der 4TB Anschluss beim Booten erkannt wird ?

Es handelt sich um ein Mainboard Asutek , Model H81M-Plus , Bios AMI Vers 0210 vom 8.11.2013

Das Betriebssystem ist Windows 10 ,Home 64 Bit, Build 15063

Für sachverständige Hilfe vielen Dank, herbscho