„Rechner aufrüsten“

https://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=215394#text-build850

"Aber ich kann wohl nix Sinnvoll vom alten System "retten"!?"

Jenau so ist das, außer Festplatte und u.U. Gehäuse!

http://www.enermax.de/enermax-wissen/haswell-compatibility/

Und das NT kannst du da auch definitiv knicken, mindestens Haswell kompatibel muß das sein und zudem verbaut niemand, der keinen Ärger will so ein altes NT in ner neuen Kiste.

Zudem reicht da ne GTX 1050 Ti mehr als nur dicke und dürfte schon absoluter Overkill sein!

http://www.pc-erfahrung.de/grafikkarte/vga-grafikrangliste.html

Was macht er überhaupt genau mit der Kiste?