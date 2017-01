servus hab ein problem das die CPU falsch erkannt wird in einen MSI 880gm-e41 ist eine AMD Athlon II X4 640 - ADX640WFK42GM die immer drin war .



und die Laut Hersteller auch unterstützt wird im bios zeigt er mir die so an



[URL=http://www.pic-upload.de/view-32456534/1.jpg.html][IMG]http://www2.pic-upload.de/thumb/32456534/1.jpg[/IMG][/URL]





[url]http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Athlon%20II%20X4%20640%20-%20ADX640WFK42GM%20(ADX640WFGMBOX).html[/url]



in einen anderen Mainboard wird sie aber richtig angezeigt



[URL=http://www.pic-upload.de/view-32456508/2.jpg.html][IMG]http://www2.pic-upload.de/thumb/32456508/2.jpg[/IMG][/URL]



wo ist den da der fehler ????



um diese CPU geht es genau



AMD Athlon II X4 640 - ADX640WFK42GM

[url]http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Athlon%20II%20X4%20640%20-%20ADX640WFK42GM%20(ADX640WFGMBOX).html[/url]



das ist das Mainboard wo sie falsch erkannt wird b.z.w falschen takt anzeigt



[url]https://de.msi.com/Motherboard/880GME41.html#hero-overview[/url]

Bewertung dieses Beitrages Nickles /forum/mainboards-bios-prozessoren-ram/2017/msi-880gm-e41-erkennt-cpu-athlon-ii-x4-640-falsch-539197002.html 09.01.2017 0 3 von 5 von 5