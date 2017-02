„Motherboard - Fehler ?“

Hallo alle zusammen,

ich habe da ein Problem, bei dem ich nicht weiter weiß. Von Anfang. Der PC meines Sohnes ist nicht gestartet. Nur angegangen, gleich wieder aus, immer wieder. Genau dasselbe wie bei meinem PC, dachte ich. Da habe ich ja hier im Forum den Tip bekommen, das mein Netzteil hin ist. Also auch neues Netzteil bestellt und eingebaut. Jetzt schaltet sich alles ein, Lüfter laufen und statt dem Pieps beim Starten klickt der Speaker nur, dann laufen die Zahlen in der Anzeige im Board wieder von vorn, dann wieder Klick und immer so weiter. Wenn ich den PC aus schalten, einen RAM-Riegel raus nehme und gleich wieder einstecke, startet der PC. Fahre ich den PC jetzt herunter und starte sofort wieder, geht es. Warte ich 10 min., geht alles wieder von vorn los. RAM raus, wieder rein -> startet. Der RAM ist aber in Ordnung, habe den RAM von meinem PC probiert, dasselbe Problem. Da kann doch nur das Board ne Macke haben, oder ? Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt ? Schon mal danke im Voraus, falls jemand helfen kann.

MfG

Cruser

Der PC:

Betriebssystem

Windows 10 Pro 64-bit

CPU

Intel Xeon E3 1241 v3 @ 3.50GHz

Haswell-WS 22nm Technologie



Motherboard

Gigabyte Technology Co. Ltd. G1.Sniper Z97

Grafik

L226W (1680x1050@60Hz)

3072 MBATI AMD Radeon R9 200 Series (C.P. Technology)