M5A78L-M LE Bios flashen problem

hab da ein problem

M5A78L-M LE Bios flashen

hab nun probiert hab wie von Asus gefordert einen USB stick mit Fat 32 genommen die datei drauf getan ( entpackt )



vorher geguckt das alles richtig eingestellt ist im bios ( ist richtig eingestellt )



in Bios das EZ flash tool gestartet ( was passiert seht bilder nix geht )



( bereits auch mit 2 anderen USB stick es probiert geht nix



im 4 bild müsste irgend was bei Path stehen womit ich das laufwerk anwählen kann

mit der TAB taste kann ich nix ändern

hier hate ich ähnliches problem

http://www.planet3dnow.de/vbulletin/threads/424730-M4N78-PRO-und-AMD-Phenom-II-X6-1075T-hilfe?p=5068578&viewfull=1#post5068578

konnte das problem so lösen als ich feststellte das man den USB stick als boot geräte priorität eintragen muss

im M5A78L-M LE hab ich den USB stick auf erste Boot device gestellt , nur hier klappt dann das flashen nicht da kein anderes Laufwerk anwählen kann

bitte um hilfe ,bin im moment ziehmlch ratlos , gemacht habe ich als wie in den 3dnow link bei den anderen Mainboard