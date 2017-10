Bios-Fehlermeldung - 2x --> 3x kurz

Hallo Miteinander,

Mainboard ASRock FM2A88M Extreme4+

Socket FM2+ - AMD A8-7600 Radeon R7 - 3,10 GHz

RAM: 2x 4GB - Kingston

Fehlermeldung: 2x - 3 Pieptöne kurz

RAM ist O.K. - Test bzw. läuft auf anderem Rechner

CPU ist O.K. - läuft auf anderem Rechner

Netzteil O.K. - anderes getestet

RAM + CPU von anderem Rechner - gleiche Fehlermeldung

CMOS-Clear - gleiche Fehlermeldung

Durch die ganze Umsteckerei bootete er plötzlich und alles lief einwandfrei

- mit 1 RAM-Riegel

Windows Neu Starten funktionierte auch einwandfrei

Herunterfahren und Neustart - gleiche Fehlermeldung,

dafür fängt er jetzt gleich an zu booten, wenn Netzteil-Schalter auf Ein steht,

egal ob S/W Stecker dran ist oder nicht.

Ich nehme an dass das Mainboard einen Defekt ab hat ?

Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee, was ich prüfen kann ?

Grüsse

Frank