„AMD Ryzen5“

ich bin mir nicht sicher ob dieses Thema schon einmal behandelt wurde. Wie dem auch sei.

In naher Zukunft steht eine Generalüberholung meines PC an. Also neues Bord, Ram, etc. sowie die oben erwähnte CPU.

Meine Frage dazu ist diese. Wird Win7 noch von AMD Ryzen unterstütz? Im Netz sind viele widersprüchliche Meldungen dazu zu lesen.

Kann mir jemand sagen, in wie fern noch eine Unterstützung für Win7 besteht, oder ist man gezwungen auf das von mir ungeliebte Win10 umzusteigen?

unhold06