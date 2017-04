„2x RAM - welche Slots“

Hallo

Ich habe da ein Asus Z170-A und ein neues B250-Pro. In beiden Kurzanleitungen wird bei der Variante "2 Module" gezeigt, dass man die A2 und B2 Slots nehmen soll. Im Netz lese ich aber immer wieder, dass A1 und B1 zuerst besetzt werden sollten bei Dual-Channel.

Was ist nun richtig? Was ASUS sagt oder A1 und B1... oder spielt es gar keine Rolle? Zuerst A2 und B2 tönt doch irgendwie unlogisch... Im Moment habe ich allerdings im Z170-A Board die RAMs so verbaut, wie ASUS empfiehlt und das läuft eigentlich.

Gruss und Dank

Thomas