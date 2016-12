„Bios Test“

Hallo Experten

Ich habe wieder mal eine Frage. Also mein Laptop bootete nicht mehr ich kam auch nicht ins Bios. Ein Bekannter meinte der Akku ist leer. Also habe ich die kleine Batterie im Laptop gewechselt. Nun konnte ich wieder Uhrzeit und Datum neu einstellen aber booten? Nur manchmal startet er. Oftmals bleibt er mit dem Asus Logo stehen. Das starten von Cd geht da auch nicht. Wenn ich doch mal ins Bios komme und mit F10 beende startet er auch nicht. Was kann noch sein? Ein Bios update habe ich nicht gemacht. Kann man das Bios irgendwie überprüfen?

mfg

Planitzer