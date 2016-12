„Aufrüsten eines Medion Akoya P5330 E“

Jepp! Dat isses!

- Und das ist kein Standardanschluß. Der Stromstecker ist das fette schwarze zweiadrige Kabel und das läuft in einen 19-poligen Stecker. Und das neue Netzteil hat (be quiet straight power 500 W) hat den Standardanschluß mit 23 Polen.....

Soll alles in ein neues Gehäuse..... - neue GraKa und ..... und.....

Und nun hägen wir hier rum und versuchen, das Teil irgendwie an den Strom zu bringen.

Das Mainboard: H110H4-CM2 Hersteller:

Das Mainboard ist von ECS, aber es ist eine speziell für Medion gebaute, etwas abgespeckte OEM-Version. Sieht man ua. am fehlenden PCI-Slot und an den fehlenden PS/2 Anschlüssen für Maus/Tastatur, sowie tw. mit günstigeren Elektrolyt-Kondensatoren bestückt. Die Farbe ist auch normal-grün. Schau dir den Aufbau der Platine mal genauer an, und vergleiche es mit dem Mainboard:

http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=1632&C...

ECS wird auf Anfrage direkt keinen Support bieten, Und Medion behauptet, das gäbe es in jedem Elektronik-Mart. - Was zumindes für Conrad-Elektronik nicht zutrifft. - Bei dem Teil kriegt man doch glatt die Krätze. - 350 € wären zu teuer dafür!