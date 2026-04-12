Wer mit seiner Hardware die Mindestanforderungen unterschreitet,

...vor allen Dingen DIESE (!!!) Mindestanforderungen: 6 (in Worten: sechs) GB RAM.....

Wer so eine alte Krücke noch benutzt, die nicht mal 6 GB RAM mitbringt, der sollte die wirklich mal austauschen.

Wo Linux da ganz schön (!!!!) hinlangt - wie der TE schreibt - das sollte er mal erklären.