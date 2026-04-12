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The Wasp gast1000 „Linux langt langsam auch ganz schön hin...“
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Ubuntu ist eines von vielen...

Gegen mehr Leistungshunger bei einigen Linux-Distributionen spräche nichts, da viele PCs weit mehr RAM haben als sie brauchen. Im Gegensatz zu Microsoft hat man bei Linux eine Wahl, kann also entscheiden, ob man eine sparsame oder eine gierige Distribution nutzen möchte.

Ende
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andy11 gast1000 „Linux langt langsam auch ganz schön hin...“
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Wer mit seiner Hardware die Mindestanforderungen unterschreitet,

sollte mal über seine Hardware nachdenken. So was gehört schon

seit Jahre(zehnten)n zum Schrott.

Ist von Ubuntu eine etwas komische Panikmache. (Eher Werbung)

Andy

Wenn dich dumme Menschen wuetend machen, freu dich darueber. Deine Wut wird vergehen, ihre Dummheit bleibt! Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten!
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hjb andy11 „Wer mit seiner Hardware die Mindestanforderungen unterschreitet, sollte mal über seine Hardware nachdenken. So was gehört ...“
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Wer mit seiner Hardware die Mindestanforderungen unterschreitet,

...vor allen Dingen DIESE (!!!) Mindestanforderungen: 6 (in Worten: sechs) GB RAM.....

Wer so eine alte Krücke noch benutzt, die nicht mal 6 GB RAM mitbringt, der sollte die wirklich mal austauschen. 

Wo Linux da ganz schön (!!!!) hinlangt - wie der TE schreibt - das sollte er mal erklären. 

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
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hatterchen1 hjb „...vor allen Dingen DIESE !!! Mindestanforderungen: 6 in Worten: sechs GB RAM..... Wer so eine alte Krücke noch benutzt, ...“
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Wer so eine alte Krücke noch benutzt, die nicht mal 6 GB RAM mitbringt,

Na, da hat ja mein Smartphone schon das doppelte an RAM.Lachend

Wo Linux da ganz schön (!!!!) hinlangt

Panikmache? Clickbaiting!

Gestottertes Wissen ist besser als eloquente Dummheit. Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.Rom) Staatsmann und Philosoph
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