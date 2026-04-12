https://www.computerbase.de/news/betriebssysteme/linux-ubuntu-26-04-verlangt-mehr-ram-und-staerkere-cpu-als-windows-11.96812/?utm_source=newsletter-weekly&utm_med
Gruß
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Ubuntu ist eines von vielen...
Gegen mehr Leistungshunger bei einigen Linux-Distributionen spräche nichts, da viele PCs weit mehr RAM haben als sie brauchen. Im Gegensatz zu Microsoft hat man bei Linux eine Wahl, kann also entscheiden, ob man eine sparsame oder eine gierige Distribution nutzen möchte.
Wer mit seiner Hardware die Mindestanforderungen unterschreitet,
sollte mal über seine Hardware nachdenken. So was gehört schon
seit Jahre(zehnten)n zum Schrott.
Ist von Ubuntu eine etwas komische Panikmache. (Eher Werbung)
Andy
Wer mit seiner Hardware die Mindestanforderungen unterschreitet,
...vor allen Dingen DIESE (!!!) Mindestanforderungen: 6 (in Worten: sechs) GB RAM.....
Wer so eine alte Krücke noch benutzt, die nicht mal 6 GB RAM mitbringt, der sollte die wirklich mal austauschen.
Wo Linux da ganz schön (!!!!) hinlangt - wie der TE schreibt - das sollte er mal erklären.
Wer so eine alte Krücke noch benutzt, die nicht mal 6 GB RAM mitbringt,
Na, da hat ja mein Smartphone schon das doppelte an RAM.
Wo Linux da ganz schön (!!!!) hinlangt
Panikmache? Clickbaiting!