Limux Mint immer wieder neu

Man richte z.B. mit dem Tool 'GParted' von einem Live-Medium aus die Festplatte wie folgt ein:

1. Systemstart-Partition (/boot/ef) etwa 300 Mb, 
2. Auslagerungs-Partition (linux-swap) etwa 4 Gb,
3. Partition für das Betriebsystem (/) etwa 30 - 50 Gb und
4. Daten-Partition (/home) mit dem Rest der Festplatte.

Und weist anschließend beim Installieren explizit die Partition für das Betriebsystem (/) mit dem Zusatz 'formatieren mit ext4' als Ziel für die Installation zu.

Dann liegen die Daten in einer eigenen Partition (/home) und man kann das Betriebsystem in seiner eigenen Partition (/) problemlos wechseln oder neu aufsetzen, ohne Datenverlust.

Natürlich hat der vernünftige User eine Datensicherung auf externer Platte.
Dazu hat sich ein Spruch von Mike eingebrannt: 
"Festplatten sind groß, schnell und böse".

Hoffe das hilft jemandem
cu Foxy

Die ganze Prozedur kann man auch während der Installation vornehmen, da muss man nicht "vorher" die Platte einteilen.

Warum also umständlich, wenn es auch einfach geht? Das sagt jemand, der seit über 20 Jahren Debian als BS auf seinem Rechner hat.....

Warum also umständlich,

es ist wie immer: Wer lesen kann ist im Vorteil.

nur wollte ich keinen ganzen Artikel dazu schreiben

Genau das hast du aber gemacht.

Eigentlich hättest du nur schreiben brauchen: Installationsmedium (z.B. Installations-USB-Stick) einstecken, davon starten, den Anweisungen folgen und nach ein paar Minuten über eine gelungene Installation des BS freuen.

Tja, ich sehe gerade, dass du deine Antwort editiert hast, der von mir zitierte Teil stand ja vorher so da, hast dir inzwischen aber was anderes überlegt.  Warum eigentlich?

Mein Beitrag ist als Hilfestellung gedacht.

Dein Beitrag ist nicht hilfreich, sondern anklagend.
Der Ton macht also die Musik.

Ich habe nicht vor, mich hier wegen Spitzfindigkeiten zu ärgern.
Und Tschüß
Foxy

Die ganze Prozedur kann man auch während der Installation vornehmen, da muss man nicht "vorher" die Platte einteilen.

Hab ich auch immer gemacht. Mittlerweile nehm ich aber einfach den

ganzen Datenträger. Wichtiges landet eh auf einer separaten

Datenplatte und da hat auch Win zugriff. Bin faul geworden. Andy

@Foxy und @hjb

Ich sehe euer Hickhack nicht als zielführend an.

Infos sind (für mich als Beginner), falls ohne gegenseitige Vorwürfe, immer lesenswert.
Das Forum bei Nickles muss durch Eifersüchteleien und Selbstdarstellungen nicht kaputt gemacht werden, es haben sich eh schon zu viele Ehemalige verabschiedet.

