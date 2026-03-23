Freie Betriebssysteme potenziell in Gefahr!

Das ist schon ein ziemlicher Krampf, den YT da veranstaltet!

Absolut! Deswegen auch meine etwas giftige Formulierung weiter oben ("Grausamkeiten [...], die sich YouTube ausgedacht hat, um das Nutzererlebnis zu vermiesen."). Aber ich sehe dazu keine gleichwertige Alternative.

Jetzt haben hier (zunächst) 3 Leute 3 ganz unterschiedliche Verhalten bei YouTube beobachtet.

Erklärungsansatz: wenn ich die YouTube-Seite besuche, bin ich immer mit einem meiner Kanäle angemeldet. Das ist notwendig, damit ich sehen kann, was sich bei meinen abonnierten Kanälen getan hat und ob ggfs. interessante Empfehlungen reingekommen sind, seit meinem letzten Besuch.

Es kommt vor, dass YouTube irgendwelche neuen Features "vorsichtig austestet", um zu checken, wie die so ankommen. Ich habe es jedenfalls schon erlebt, dass die Optik auf meinem "Musikkanal" frischer und moderner aussah als auf meinem "Schachkanal", z.B. war die Benachrichtigungsglocke anders geformt und die Schriftart geändert. Irgendwann zieht dann der andere Kanal nach.

Wäre ich ganz abgemeldet gewesen, hätte ich vermutlich auch die "alte Optik" gehabt.

An und für sich bin ich nach wie vor begeistert von YouTube, nur stört mich, dass die ständig dran herumfummeln und Sachen verschlimmbessern, die bislang einfach super funktioniert haben, so wie sie waren.

Diese KI-Übersetzungen sind das beste Beispiel. Eigentlich finde ich es sogar gut, dass sie das einführen – aber dann sollte ich als Nutzer doch selber entscheiden dürfen, ob ich das haben will, anstatt mit irgendwelchen "Workarounds" herumbasteln zu müssen. Wie gesagt, als Content Creator kann man das abschalten, und das haben viele auch schon getan, weil Leute wie ich zu viel darüber gemeckert haben.

Wenn das mein Unternehmen wäre, mir würde dieses Geschäftsgebaren gar nicht gefallen, einfach mal irgendwo mit dem Vorschlaghammer draufhauen und gucken was passiert. So wie Donald Trump in der "großen" Politik...

Cheers

Olaf