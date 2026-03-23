Linux 15.069 Themen, 107.532 Beiträge

Verfolgung starten Optionen

Freie Betriebssysteme potenziell in Gefahr!

Xdata / 38 Antworten / Baumansicht Nickles

hi,

es soll wohl ein Zwang der Altersidentifizierung für jedes Betriebsystem in Planung sein!

Der Deckmantel ist der Kinderschutz, welcher aber nur vorgeschoben ist, um auf diese Weise die volle Kontrolle auch über freie Betriebssysteme zu  erlangen...

bei Antwort benachrichtigen
mawe2 Xdata „Freie Betriebssysteme potenziell in Gefahr!“
Optionen

Gibt's Quellen?

bei Antwort benachrichtigen
Xdata mawe2 „Gibt s Quellen?“
Optionen

ja, 

https://www.youtube.com/results?search_query=freies+linux+in+gefahr

https://www.youtube.com/watch?v=hKK3w2Ic3Ls

https://www.youtube.com/watch?v=ud7NEaHKP-k

bisher wohl noch keine Info Webseite aus Deutschland.

bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 Xdata „ja, https://www.youtube.com/results?search_query freies linux in gefahr https://www.youtube.com/watch?v hKK3w2Ic3Ls ...“
Optionen
bisher wohl noch keine Info Webseite aus Deutschland.

Wie wäre es denn hiermit:

https://www.youtube.com/watch?v=_vD9GFTb_6A 

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen
Xdata winnigorny1 „Wie wäre es denn hiermit: https://www.youtube.com/watch?v _vD9GFTb_6A“
Optionen

Verlegen rotwerd

Bin so an die Youtube KI Übersetzer gewöhnt, um es glatt nicht bemerkt zu haben.

bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 Xdata „rotwerd Bin so an die Youtube KI Übersetzer gewöhnt, um es glatt nicht bemerkt zu haben.“
Optionen
 rotwerd

Kein Grund, rot zu werden. Kann jedem mal passieren. Aber das mit den KI-Übersetzern ist eben so eine Sache - besonders bei denen von YT/Google; die taugen ohnehin nicht viel - da gibt es bessere. Ich nutze die nicht.

Zum Einen ist mein Englisch so gut, dass ich selten einen Übersetzer benötige. Zum Anderen hat Firefox eine integrierte Übersetzungsfunktion, die schon einen Tacken besser ist. Und des Weiteren gibt es für komplexe/technische/wissenschaftliche Texte DeepL. Das ist der m.W. beste KI-Übersetzer auf diesem Erdenrund.

Darüberhinaus ist der ein Produkt einer deutschen Universität und man wird da nicht von den US-Tech-Giganten getrackt - was ich tunlichst zu vermeiden versuche. DeepL gibt es als kostenloses Online-Tool (einfach mal googeln oder besser "startpagen").

Kann man auch als kostenlose (von der Textmenge her eingeschränkte) App z.B. bei CB runterladen.

Es gibt sogar einen Trick, die eingeschränkte Version aufzubohren (was ich lieber hier nicht veröffentliche - bin ja nicht völlig bescheuert). Bei Interesse kannste mich ja per Mail kontaktieren. Die Adresse findest du im Impressum meiner HP.

Bin ich auch nur durch Zufall und ganz aus Versehen drüber gestolpert. Einfach mal bei Google oder Startpage "Winfried Gorny" eingeben.....

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen
Xdata winnigorny1 „Kein Grund, rot zu werden. Kann jedem mal passieren. Aber das mit den KI-Übersetzern ist eben so eine Sache - besonders ...“
Optionen

Habe gerade Startpage auf meinem alten Samsung J6 installiertCool. als 2. Browser ist noch Firefox klar drauf.

Auf dem Computer gespeicherte Videos sind übrigens wieder in Englisch, und meist besser als die eher nerfigen Übersetzer.

bei Antwort benachrichtigen
mawe2 Xdata „ja, https://www.youtube.com/results?search_query freies linux in gefahr https://www.youtube.com/watch?v hKK3w2Ic3Ls ...“
Optionen

Mal schauen, ob das von seriösen Medien demnächst auch noch aufgegriffen wird?

bei Antwort benachrichtigen
Xdata mawe2 „Mal schauen, ob das von seriösen Medien demnächst auch noch aufgegriffen wird?“
Optionen

Genau, ist hoffentlich nur Clickbait oder so.

bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 Xdata „Genau, ist hoffentlich nur Clickbait oder so.“
Optionen
Genau, ist hoffentlich nur Clickbait oder so.

Steht zu hoffen....

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 Xdata „Freie Betriebssysteme potenziell in Gefahr!“
Optionen

"The Morpheus" hat gerade heute etwas dazu veröffentlicht – nur vordergründig geht es dabei um Altersbegrenzungen für Social Media, was prinzipiell eine Überlegung wert ist. Aber in Wirklichkeit stehen die Betriebssysteme im Visier: https://www.youtube.com/watch?v=4EGOyxHhW_Q

Was diese ungefragt aufgezwungenen Scheiß-KI-Übersetzungen auf YouTube angeht, dagegen ist ein Kraut gewachsen! ...oder auch zwei:

https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/youtube-anti-translate/
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/youtube-no-translation/

Die funktionieren beide ganz ordentlich.

HTH
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 Olaf19 „The Morpheus hat gerade heute etwas dazu veröffentlicht nur vordergründig geht es dabei um Altersbegrenzungen für ...“
Optionen

Danke erstmal für den link zu den addons. Habe grad YNT als addon installiert. Die KI-Übersetzungen von YT nerven....

Tja und was soll man zu diesen Bestrebungen sagen? Erstmal war ich sprachlos und dann schwirrte mir sowas im Kopf herum:

Was für ein Horror! Einfach unglaublich und das im sog. "Freien Westen", in einer Demokratie (?) wie unserer??

Will man hier amerikanische Verhältnisse einführen? Welche amerikanischen IT-Giganten haben da eigentlich unsere Politiker bestochen??? Google/YT? Facebook/Meta? Oder stecken da etwa sogar noch Trump oder Musk dahinter?

Da kann man glatt zum Verschwörungstheoretiker mutieren..... Brüllend

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 winnigorny1 „Danke erstmal für den link zu den addons. Habe grad YNT als addon installiert. Die KI-Übersetzungen von YT nerven.... Tja ...“
Optionen
Habe grad YNT als addon installiert. Die KI-Übersetzungen von YT nerven....

Ich frage jetzt mal nach, weil ich es nicht verstehe: Du musst ein Add-On installieren, damit (z.B.) in englischen Videos keine ungefragten automatischen Übersetzungen ins Deutsche vorgenommen werden?

bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 mawe2 „Ich frage jetzt mal nach, weil ich es nicht verstehe: Du musst ein Add-On installieren, damit z.B. in englischen Videos ...“
Optionen

Ja - und soweit ich das verstanden habe, geht es um die Einblendung durch KI-Stimmen. Und falls ich das falsch verstanden habe nerven mich auch die großen - und häufig doppelten schriftlichen Einblendungen durch KI-Übersetzungen.

Der FF bietet die Übersetzung von Schrift bei fremdsprachlichen Seiten ohnehin an. Und mein Englisch ist so gut, dass ich eigentlich keine Übersetzung von Gesprochenem benötige. Das nervt mich nur.

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 winnigorny1 „Ja - und soweit ich das verstanden habe, geht es um die Einblendung durch KI-Stimmen. Und falls ich das falsch verstanden ...“
Optionen
Ja - und soweit ich das verstanden habe, geht es um die Einblendung durch KI-Stimmen.

Bei mir kommen all diese Videos ganz normal auf Englisch und ohne eine nervige KI-Übersetzung. Und das ohne Add-On. 

(Untertitel schalte ich in YT ab, wenn ich sie nicht sehen will.)

bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 mawe2 „Ich frage jetzt mal nach, weil ich es nicht verstehe: Du musst ein Add-On installieren, damit z.B. in englischen Videos ...“
Optionen
Du musst ein Add-On installieren, damit (z.B.) in englischen Videos keine ungefragten automatischen Übersetzungen ins Deutsche vorgenommen werden?

Ja, genau das. Ist auch unglaublich sinnvoll. Ich abonniere andauernd britische und amerikanische YouTube-Kanäle, weil ich kein Englisch kann. Super-Idee.

Zwar könnte ich das aufgezwungene hässliche, roboter-deutsche Geplärre in den Spracheinstellungen auf "Original" setzen. Aber das müsste ich für jedes Video einzeln manuell erledigen, und dann sind da noch alle Original-Titel und -Textbeschreibungen, die man nicht umstellen kann. Auch nicht manuell.

Es gibt noch mehr Addons, um irgendwelche Grausamkeiten zu deaktivieren, die sich YouTube ausgedacht hat, um das Nutzererlebnis zu vermiesen.

Mit "YouTube NonStop" z.B. verhindert man, dass, wenn man mit YouTube Musik hört, die Wiedergabe mittendrin anhält, um zu fragen, ob man auch ganz sicher ist, ob man weiter Musik hören möchte.

Bin gespannt, welcher Schwachsinn als Nächstes kommt.

CU
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 Olaf19 „Ja, genau das. Ist auch unglaublich sinnvoll. Ich abonniere andauernd britische und amerikanische YouTube-Kanäle, weil ...“
Optionen
Ja, genau das. Ist auch unglaublich sinnvoll.

Wie gesagt: Bei mir wird auch ohne Add-On keine KI-Übersetzung vorgenommen.

Kein Ahnung, warum das so ist. Ich nutze YT aber auch so gut wie gar nicht mehr.

wenn man mit YouTube Musik hört, die Wiedergabe mittendrin anhält, um zu fragen, ob man auch ganz sicher ist, ob man weiter Musik hören möchte.

Auch das habe ich noch nicht erlebt...

bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 mawe2 „Wie gesagt: Bei mir wird auch ohne Add-On keine KI-Übersetzung vorgenommen. Kein Ahnung, warum das so ist. Ich nutze YT ...“
Optionen

Es gibt die Möglichkeit, dass die Content-Creator dieses Feature für ihren Kanal abschalten, z.B. weil sich die User darüber beschwert haben. Evtl. ist das inzwischen auf den meisten Kanälen so. Ich werde das Addon einmal deaktivieren und dann schauen was passiert. Wär ja ein Traum, wenn der Spuk vorbei wäre...

Mit "Untertiteln" hat das alles überhaupt nichts zu tun, die gab es schon immer.

Die Musikwiedergabe endet nach ca. 20 - 30 Minuten mit der Frage "Video angehalten. Wiedergabe fortsetzen?". Wenn man vorher auf YouTube irgendetwas macht, etwa Pause und weiter spielen, beginnen die 25 Minuten von Neuem. Bei kürzeren Titeln fällt das natürlich überhaupt nicht auf.

CU
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 Olaf19 „Ja, genau das. Ist auch unglaublich sinnvoll. Ich abonniere andauernd britische und amerikanische YouTube-Kanäle, weil ...“
Optionen
Mit "YouTube NonStop" z.B. verhindert man, dass, wenn man mit YouTube Musik hört, die Wiedergabe mittendrin anhält, um zu fragen, ob man auch ganz sicher ist, ob man weiter Musik hören möchte.

Komisch - das ist mir noch nie passiert. Und da man, wenn man neuere Youtube-(Spiel)Filme runterladen will (und uBO laufen hat), um sie in Ruhe auf dem TV zu schauen (Nutze den Downloadhelper mit der CoApp) so üble Erfahrungen machen muss, dass dann der Film nach etwa der Hälfte der Laufzeit extrem gezoomt dargestellt wird und man nur noch Hände, Füße oder Köpfe sieht, habe ich mir das Addon "Ghostery" im FF installiert. Da schnallt YT nichts und man kann alles - bis auf die mit "kostenlos" markierten Filme runterladen.

Ich nehme ganz stark an, dass Ghostery auch verhindert, dass diese blöde Abfrage auftaucht, wenn man auf YT Musik hört... Dann wäre "YouTube NonStop" überflüssig, weil "Ghostery" den Job gleich mit übernimmt...

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 winnigorny1 „Komisch - das ist mir noch nie passiert. Und da man, wenn man neuere Youtube- Spiel Filme runterladen will und uBO laufen ...“
Optionen
Ich nehme ganz stark an, dass Ghostery auch verhindert, dass diese blöde Abfrage auftaucht, wenn man auf YT Musik hört.

Das wäre eine Möglichkeit! Ansonsten, zum Thema Musikunterbrechnungen, siehe meine letzte Antwort auf mawe2: "Die Musikwiedergabe endet nach ca. 20 - 30 Minuten mit der Frage "Video angehalten. Wiedergabe fortsetzen?". Wenn man vorher auf YouTube irgendetwas macht, etwa Pause und weiter spielen, beginnen die 25 Minuten von Neuem. Bei kürzeren Titeln fällt das natürlich überhaupt nicht auf."

CU
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 Olaf19 „Das wäre eine Möglichkeit! Ansonsten, zum Thema Musikunterbrechnungen, siehe meine letzte Antwort auf mawe2: Die ...“
Optionen
Wenn man vorher auf YouTube irgendetwas macht, etwa Pause und weiter spielen, beginnen die 25 Minuten von Neuem. Bei kürzeren Titeln fällt das natürlich überhaupt nicht auf."

Ich höre manchmal auch komplette Live-Konzerte die schon mal mehr als eine Stunde dauern, habe die auch zwischendurch mal pausiert (Pinkelpause) und konnte danach problemlos ohne diese blöde Abrage weiterschauen/hören.... Also "Ghostery" ist einfach der Hammer und filtert Werbung auch da, wo uBO kläglich versagt.

Nur bei Stroer-Medien (Nachrichten bei t-online - ich weiß, dass ist die BILD des Internets, aber man muss auch mal lesen, was der "Klassenfeind" Unschuldig schreibt!) habe ich uBO noch neben Ghostery aktiv. - Die Bannerwerbung oben auf deren Seite kann Ghostery komischerweise nicht killen, wohl aber uBO. Ansonsten habe ich uBO überall deaktiviert - brauche ich auf allen anderen Seiten nicht....

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 winnigorny1 „Ich höre manchmal auch komplette Live-Konzerte die schon mal mehr als eine Stunde dauern, habe die auch zwischendurch mal ...“
Optionen

Bei Ghostery bin ich mir nicht ganz sicher, ob es nicht manchmal auch Sachen wegfiltert, die zur Website gehören und die man erst "freischalten" muss. Bei uBlock Origin bin ich mir sicher, dass es nur Werbung filtert, und das absolut gnadenlos.

Von Zeit zu Zeit meldet sich YouTube und meckert, dass man doch bitte seinen Werbeblocker deaktivieren soll. Dann aber kommt tags drauf ein Update, und alles ist wieder in Butter :)

CU
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 Olaf19 „Bei Ghostery bin ich mir nicht ganz sicher, ob es nicht manchmal auch Sachen wegfiltert, die zur Website gehören und die ...“
Optionen
Bei Ghostery bin ich mir nicht ganz sicher, ob es nicht manchmal auch Sachen wegfiltert, die zur Website gehören und die man erst "freischalten" muss.

Das kann man doch ganz einfach prüfen. Wenn man auf das Ghostery-Icon in der Menueleiste klickt, kann man es ja temporär "auf dieser Seite" deaktivieren. 

Bei uBlock Origin bin ich mir sicher, dass es nur Werbung filtert, und das absolut gnadenlos.

Das macht Ghostery auch. Aber bei YT kannst du neuere Filme mit uBO nur bis zur Hälfte schauen und dann wird der Film so gezoomt, dass du keine Wahl mehr hast. Denn dann zoomt YT das Video dermaßen, dass man nicht mehr schauen kann. 

... Und das konnte bis auf den heutigen Tag kein Update von uBO richten! - Das habe ich grad getestet, denn ich habe uBO ja noch an Board, nur eben bei YT deaktiviert....

Das habe ich mir dann einen Monat angetan znd mit angesehen und bin dann zu Ghostery gewechselt.

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 winnigorny1 „Komisch - das ist mir noch nie passiert. Und da man, wenn man neuere Youtube- Spiel Filme runterladen will und uBO laufen ...“
Optionen

Jetzt haben hier (zunächst) 3 Leute 3 ganz unterschiedliche Verhalten bei YouTube beobachtet.

Und mit diesem oder jenem Add-On muss man den unerwünschten Wirkungen entgegensteuern oder man muss es eben (wie in meinem Fall) nicht.

Das ist schon ein ziemlicher Krampf, den YT da veranstaltet!

Immerhin machen sie mit solchen Krämpfen immer mehr Nutzern den Abschied immer leichter. Das ist doch nett! :-)

Ich schaue da sowieso nur noch ganz selten rein und bin ganz froh, dass ich YT eigentlich nicht mehr wirklich brauche.

bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 mawe2 „Jetzt haben hier zunächst 3 Leute 3 ganz unterschiedliche Verhalten bei YouTube beobachtet. Und mit diesem oder jenem ...“
Optionen
Ich schaue da sowieso nur noch ganz selten rein und bin ganz froh, dass ich YT eigentlich nicht mehr wirklich brauche.

"Brauchen tue ich es eigentlich auch nicht. Aber wenn man YT ein wenig "kastriert", ist es auch manchma recht unterhaltsam und manchmal auch recht informativ. - 

Abgesehen davon, finde ich es recht sportlich, YT mit seinen Einschränkungen, Unzumutbarkeiten und Zumutungen den "Stinkefinger" zu zeigen. - Im Sinne von sportlicher Herausforderung.... Zwinkernd

Letztlich gilt das auch für die Google-Suche. Aber die benutze ich grundsätzlich nicht. Ich halte mich an Startpage.

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 winnigorny1 „Brauchen tue ich es eigentlich auch nicht. Aber wenn man YT ein wenig kastriert , ist es auch manchma recht unterhaltsam ...“
Optionen
Letztlich gilt das auch für die Google-Suche. Aber die benutze ich grundsätzlich nicht. Ich halte mich an Startpage.

Bei mir genau umgekehrt. Nach langer Zeit wollte ich Startpage mal wieder eine neue Chance gegeben und habe testweise nach dem Stichwort "Psiram" gesucht.

Ergebnisse bei Google: ganz sachliche Beschreibungen was das ist.

Ergebnisse bei Startpage: empörte Reaktionen durch von Psiram tief beleidigter brauner Esoteriker, wortreiche Schmähkritik an der Skeptikerbewegung und allerlei andere Schwurbel-Scheiße. Die sachlichen Ergebnisse gab es auch, die waren da irgendwo zwischendrin verbuddelt.

Und tschüß, Startpage!

CU
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 Olaf19 „Bei mir genau umgekehrt. Nach langer Zeit wollte ich Startpage mal wieder eine neue Chance gegeben und habe testweise nach ...“
Optionen
Ergebnisse bei Startpage: empörte Reaktionen durch von Psiram tief beleidigter brauner Esoteriker, wortreiche Schmähkritik an der Skeptikerbewegung und allerlei andere Schwurbel-Scheiße.

Merkwürdig. - Im FF? Ich habe grad mit Startpage danach gegoogelt und in den Suchergebnissen nichts davon gesehen!!! Das startet mit dem Wikipedia Link und danach nur sachliche Ergebnisse.

Das muss bei dir an noch anderen Einstellungen liegen.

Und ich habe außer Startpage auch noch den Startpage Privatsphäreschutz als Addon laufen.....

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 winnigorny1 „Merkwürdig. - Im FF? Ich habe grad mit Startpage danach gegoogelt und in den Suchergebnissen nichts davon gesehen!!! Das ...“
Optionen
Das muss bei dir an noch anderen Einstellungen liegen.

Nun ja – eine Einstellung "Schwurbel-Scheiße zulassen" ist mir nicht bekannt Cool

Wie erwähnt hatte ich Startpage in den vergangenen zehn, zwölf Jahren schon öfter getestet und fand die Qualität der Suchergebnisse zwar nicht so krass schlecht wie bei diesem neuen Anlauf, aber doch deutlich hinter Google zurückbleibend.

In jedem Fall kann die Aussage "Startpage liefert genau dasselbe wie Google, nur dass deine Privatsphäre geschützt ist" so nicht stimmen. Der zweite Halbsatz sicherlich, aber der erste... und sooo unwichtig finde ich die Qualität der Suchergebnisse dann nicht.–

Zu "Ghostery testweise deaktivieren" – ich schreibe dazu einmal hier, damit der Thread nicht noch weiter zerfasert – das könnte ich natürlich tun, müsste dann aber bei jeder neuen Seite vergleichenderweise hin- und herswitchen, zumindest wenn es sich um eine mir nicht vertraute Domain handelt. Das wäre mir dann doch zu umständlich, zumindest solange ich mit uBO so zufrieden bin.

CU
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 Olaf19 „Nun ja eine Einstellung Schwurbel-Scheiße zulassen ist mir nicht bekannt Wie erwähnt hatte ich Startpage in den ...“
Optionen
Nun ja – eine Einstellung "Schwurbel-Scheiße zulassen" ist mir nicht bekannt

Mir auch nicht Lachend, aber wie ich schon schrieb, das was du siehst, sehe ich nicht, wenn ich suche.

Der wesentliche Unterschied bei mir liegt darin, dass die sponsored Links von Google nicht oben zu sehen sind. Suche ich meine Seite mit dem Suchworten "Bumerang/Bumerangs/ Bumerang(s) kaufen, dann finde ich meine Seite bei der Google Suche erst auf Seite 2 (und ich kann nicht nur in Hamburg suchen, sondern über NordVPN auch über Berlin und Stuttgart als Standort).

Suche ich mit Startpage finde ich mich auf Seite 1. Das ist schon ein nicht unwichtiger Unterschied.

Google setzt mich nach hinten und schickt mir "Liebesbriefe" per Mail mit dem Inhalt, ich solle doch bitte für mehr wirtschaftlichen Erfolg eine Adwords-Anzeige schalten, LOL!

Damit die sich auch auszahlt, müsste ich im Monat mit 1500 € Kosten rechnen. Würde also erst Geld verdienen, nachdem ich 1500 € "Gewinn" erwirtschaftet hätte. - Nein danke. 

Mit viel Fleißarbeit habe ich mich eigentlich überall zumindest auf Seite 2 im Ranking hochgearbeitet und mit den Filter-Suchworten "Bumerang kaufen" und "Bumerangs kaufen" bin ich häufig auch auf der ersten Seite im Suchergebnis. Das langt mir und bringt mehr als genug Kohle in die Kasse. Wäre ich mit allem immer auf Seite 1, würde die Lebenqualität leiden.

Ich will nicht mehr täglich 6 Stunden in der Werkstatt schuften. Das würde das Leben eines 76jährigen dann unter Umständen auch verkürzen.....

Aber es ist schon erschreckend, welche Markmacht Google und Youtube haben und wie sehr die Herrschaften den Wettbewerb verzerren! Brüllend

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 Olaf19 „Bei mir genau umgekehrt. Nach langer Zeit wollte ich Startpage mal wieder eine neue Chance gegeben und habe testweise nach ...“
Optionen

Bei mir liefert Startpage exakt die selben Ergebnisse zu Deinem Suchbegriff wie Google.

Das ist auch wenig verwunderlich, denn das macht Startpage sonst ja auch.

Startpage liefert i.d.R. immer Google-Ergebnisse, nur eben anonymisiert und ohne Tracking etc.

Es ist merkwürdig, dass das bei Dir anders ist. (Vielleicht hat das auch etwas mit dem Login zu  tun?)

bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 mawe2 „Bei mir liefert Startpage exakt die selben Ergebnisse zu Deinem Suchbegriff wie Google. Das ist auch wenig verwunderlich, ...“
Optionen
Vielleicht hat das auch etwas mit dem Login zu  tun?

Das ist möglich. Denn da ich zu faul bin, mich für YouTube jedes Mal wieder neu anzumelden, bleibe ich permanent eingeloggt. Das sollte ich eigentlich mal ändern. Eine simple Möglichkeit wäre: neben Firefox noch den Brave-Browser nutzen. YouTube mit Login in Brave, alles andere in Firefox. Umgekehrt ginge auch, aber in Firefox gefällt mir die Lesezeichen-Verwaltung deutlich besser (deswegen "FF für alles andere").

Wobei... wenn der Login wirklich der Grund wäre, müsste ich ohne Login auf beiden Kanälen den Schwurbelkram bekommen. Könnte aber durchaus sein, dass Google sagt, der Olaf hat auf YouTube die und die Kanäle verbannt, dann möchte er ähnliche Inhalte bestimmt auch nicht in der Suchmaschine sehen. Einerseits ist das in meinem Sinne, andererseits... hat es auch einen Touch von "Bevormundung".

CU
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 Olaf19 „Das ist möglich. Denn da ich zu faul bin, mich für YouTube jedes Mal wieder neu anzumelden, bleibe ich permanent ...“
Optionen
Eine simple Möglichkeit wäre: neben Firefox noch den Brave-Browser nutzen. YouTube mit Login in Brave, alles andere in Firefox.

Ja, sowas kann man natürlich auch machen.

Eigentlich ist es schlimm, dass man zu solchen "Tricks" greifen muss. Aber es ist immerhin einigermaßen praktikabel.

bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 mawe2 „Ja, sowas kann man natürlich auch machen. Eigentlich ist es schlimm, dass man zu solchen Tricks greifen muss. Aber es ist ...“
Optionen
Ja, sowas kann man natürlich auch machen. Eigentlich ist es schlimm, dass man zu solchen "Tricks" greifen muss. Aber es ist immerhin einigermaßen praktikabel.

Habe ich auch gemacht. Da kann man sogar - was mich verblüffte - das Addon Ghostery installieren. Nur den Downloadhelper verweigert die  das Ding, das ja letztlich die Chrome-Engine hat. Der Vorteil ist vor allem, dass der Browser trotz Chrome-Engine die Privatsphäre weitgehend sichert.

Ich habe dennoch den Starpage Privatsphäreschutz da installiert und der blockt tatsächlich noch was, was der Brave durchlässt....

Was ich am Brave schätze, ist die Pervormance, die immer noch ein klein wenig besser ist, als die des FF (der aber in der letzten Zeit durchaus spürbar aufgeholt hat).

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 mawe2 „Ja, sowas kann man natürlich auch machen. Eigentlich ist es schlimm, dass man zu solchen Tricks greifen muss. Aber es ist ...“
Optionen

Hier übrigens ein Screenshot von heute Abend:

"Automatisch synchronisiert" ist genau das nervige Feature, dass ich zuvor eingehend beschrieben hatte. Es beinhaltet

  • Ersetzen der Original-Audio-Sprache durch eine KI-generierte Stimme
  • Übersetzung der Titel-Überschrift
  • Übersetzung der detaillierten Beschreibungstexte
  • Übersetzung der Kapitelüberschriften

Letzteres ist besonders ärgerlich, da es von den Addons leichter nicht auf Original zurückgedreht wird. Mit den bekloppten Kapitelnamen-Zwangseindeutschungen muss ich also leben.

Was mir aber auffällt: dieses von mir rot eingerahmte Zeichen sehe ich nur noch selten. Anscheinend haben die meisten Content-Creators diese Syncerei für ihre Kanäle abgeschaltet.

CU
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 mawe2 „Jetzt haben hier zunächst 3 Leute 3 ganz unterschiedliche Verhalten bei YouTube beobachtet. Und mit diesem oder jenem ...“
Optionen
Das ist schon ein ziemlicher Krampf, den YT da veranstaltet!

Absolut! Deswegen auch meine etwas giftige Formulierung weiter oben ("Grausamkeiten [...], die sich YouTube ausgedacht hat, um das Nutzererlebnis zu vermiesen."). Aber ich sehe dazu keine gleichwertige Alternative.

Jetzt haben hier (zunächst) 3 Leute 3 ganz unterschiedliche Verhalten bei YouTube beobachtet.

Erklärungsansatz: wenn ich die YouTube-Seite besuche, bin ich immer mit einem meiner Kanäle angemeldet. Das ist notwendig, damit ich sehen kann, was sich bei meinen abonnierten Kanälen getan hat und ob ggfs. interessante Empfehlungen reingekommen sind, seit meinem letzten Besuch.

Es kommt vor, dass YouTube irgendwelche neuen Features "vorsichtig austestet", um zu checken, wie die so ankommen. Ich habe es jedenfalls schon erlebt, dass die Optik auf meinem "Musikkanal" frischer und moderner aussah als auf meinem "Schachkanal", z.B. war die Benachrichtigungsglocke anders geformt und die Schriftart geändert. Irgendwann zieht dann der andere Kanal nach.

Wäre ich ganz abgemeldet gewesen, hätte ich vermutlich auch die "alte Optik" gehabt.

An und für sich bin ich nach wie vor begeistert von YouTube, nur stört mich, dass die ständig dran herumfummeln und Sachen verschlimmbessern, die bislang einfach super funktioniert haben, so wie sie waren.

Diese KI-Übersetzungen sind das beste Beispiel. Eigentlich finde ich es sogar gut, dass sie das einführen – aber dann sollte ich als Nutzer doch selber entscheiden dürfen, ob ich das haben will, anstatt mit irgendwelchen "Workarounds" herumbasteln zu müssen. Wie gesagt, als Content Creator kann man das abschalten, und das haben viele auch schon getan, weil Leute wie ich zu viel darüber gemeckert haben.

Wenn das mein Unternehmen wäre, mir würde dieses Geschäftsgebaren gar nicht gefallen, einfach mal irgendwo mit dem Vorschlaghammer draufhauen und gucken was passiert. So wie Donald Trump in der "großen" Politik...

Cheers
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 Olaf19 „Absolut! Deswegen auch meine etwas giftige Formulierung weiter oben Grausamkeiten ... , die sich YouTube ausgedacht hat, ...“
Optionen
Wenn das mein Unternehmen wäre, mir würde dieses Geschäftsgebaren gar nicht gefallen, einfach mal irgendwo mit dem Vorschlaghammer draufhauen und gucken was passiert. So wie Donald Trump in der "großen" Politik...

Ganz genauso. Alle großen amerikanischen IT-Unternehmen sind ja nachgewiesenermaßen Trump-Speichellecker und -A-Kriecher.....

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 Olaf19 „Absolut! Deswegen auch meine etwas giftige Formulierung weiter oben Grausamkeiten ... , die sich YouTube ausgedacht hat, ...“
Optionen
Erklärungsansatz: wenn ich die YouTube-Seite besuche, bin ich immer mit einem meiner Kanäle angemeldet.

Und ich habe gar kein YT-Konto und nutze YT höchstens mal unangemeldet.

Fazit: Die registrierten Nutzer werden gequält, die Zaungäste lässt man in Ruhe!

Logisch: Man will ja weiterhin neue User akquirieren und das wird nichts, wenn man sie schon vor der Registrierung abstößt.

An und für sich bin ich nach wie vor begeistert von YouTube, nur stört mich, dass die ständig dran herumfummeln und Sachen verschlimmbessern, die bislang einfach super funktioniert haben, so wie sie waren.

Mich stört vor allem, dass es von Google gesteuert ist...

bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 mawe2 „Und ich habe gar kein YT-Konto und nutze YT höchstens mal unangemeldet. Fazit: Die registrierten Nutzer werden gequält, ...“
Optionen
Und ich habe gar kein YT-Konto und nutze YT höchstens mal unangemeldet.

Das macht auch deutlich Sinn, wenn du YouTube eher selten besuchst. Ich bin dagegen vergleichsweise ein Power-User, ich möchte auch die Möglichkeit haben, andere Kanäle zu abonnieren, an Diskussionen unter Videos teilzunehmen und meine Empfehlungen zu pflegen.

Anfangs erschien rechts in der Seitenleiste mit den für mich vermeintlich interessanten Videos (kurz: Empfehlungen) viel Corona-Leugner / Flacherdler / Esoteriker Schwurbelkram, oder Propaganda einer auf Social Media mächtig aktiven politischen Partei und deren Sympathisantenszene.

Ich habe mir seither zur Gewohnheit gemacht, jedes Mal, wenn sowas aufpoppt, auf die 3 Punkte  zu klicken und Keine Videos von diesem Kanal empfehlen aus dem Pulldown-Menü zu wählen. Nach einiger Zeit war Ruhe mit den Schwurbel-Empfehlungen. Hat allerdings ein paar Monate gedauert, meine Kanäle dazu "hin zu erziehen".

CU
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 mawe2 „Und ich habe gar kein YT-Konto und nutze YT höchstens mal unangemeldet. Fazit: Die registrierten Nutzer werden gequält, ...“
Optionen
Fazit: Die registrierten Nutzer werden gequält, die Zaungäste lässt man in Ruhe!

Mmmhhh - ich werde auch wenn ich angeldet bin nicht gequält. Habe ja auch einen YT-Kanal, auf den ich meine Bumerang-Videos (zu Werbezwecken) hochlade. Ich habe zwar nur 200 Abonnenten, aber das liegt daran, dass die Bumeranggemeinde eher eine kleine, wenn auch eine feine ist..... Lächelnd

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen