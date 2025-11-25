Kennt jemand von euch diese Distri:

https://zorin.com/os/download/

Ich spiele mit dem Gedanken, dieses OS nächstes Jahr vorm Juni auf den Läppi meiner Frau zu braten. Ich tendiere zur Pro-Version, die tatsächlich Geld kostet (knapp unter 50 €, aber das wäre es mir wert).

Dazu noch eine Laienfrage: Früher, vor vielen Jahren mal gemacht, konnte ich ein heruntergeladenes Linux vom Stick starten, ohne es gleich zu installieren und es so tatsächlich erst mal antesten. - Ist das immer noch so?

Früher hatte ich übrigens mit dem Laptop meiner Frau das Problem, dass sich eine WLAN-Verbindung zwar einrichten ließ, aber leider, leider, war die nach jedem Neustart des Systems wieder futsch. OK - ich habe da vielleicht auch was falsch gemacht....

Aber der Läppi meiner Frau hat keine Win11-Unterstützung und ist auch schon unter Win10 ziemlich lahm und daher dachte ich, dass ein Umstieg sinnvoll wäre. Und die Pro-Version von Zorin bietet auch ein totales Windows-Layout, so dass meine Frau sich nicht umgewöhnen muss.

Die weitere Frage betrifft dann noch den Thunderbird. - Lässt sich das Thunderbird-Profil von Windows auf Linux migrieren? Das wäre ganz toll.

Und wie ist es mit Druckern? Meine Frau hat einen LaserJetPro MFP M130a (Drucker/Scanner-Konbi). Tastatur ist eine Logitech, kabelgebunden und die Maus eine Acer Wireless läuft über ein Dongle. - Diese hier: https://www.amazon.de/acer-Einstellbare-Batteriebetriebene-Kabellose-Rechtsh%C3%A4nder-Schwarz-Blau/dp/B0F5HPCLGB/259-0364563-0419054?pd_rd_w=gD0yr&content-id=amzn1.sym.e53442b4-edc2-418d-9874-8884cf93d467&pf_rd_p=e53442b4-edc2-418d-9874-8884cf93d467&pf_rd_r=H659G0SV4R476SBQ0NZP&pd_rd_wg=BjAjD&pd_rd_r=82bd17a9-0cb8-4b0c-b714-2894636eea31&pd_rd_i=B0F5HPCLGB&th=1

Mit der sind wir sehr zufrieden; erstaunlich billig, aber letztlich saugut, ein unglaubliches Preis/Leistungsverhältnis!