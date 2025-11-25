Linux 15.062 Themen, 107.397 Beiträge

Zorin OS

winnigorny1 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles

Kennt jemand von euch diese Distri:

https://zorin.com/os/download/ 

Ich spiele mit dem Gedanken, dieses OS nächstes Jahr vorm Juni auf den Läppi meiner Frau zu braten. Ich tendiere zur Pro-Version, die tatsächlich Geld kostet (knapp unter 50 €, aber das wäre es mir wert).

Dazu noch eine Laienfrage: Früher, vor vielen Jahren mal gemacht, konnte ich ein heruntergeladenes Linux vom Stick starten, ohne es gleich zu installieren und es so tatsächlich erst mal antesten. - Ist das immer noch so?

Früher hatte ich übrigens mit dem Laptop meiner Frau das Problem, dass sich eine WLAN-Verbindung zwar einrichten ließ, aber leider, leider, war die nach jedem Neustart des Systems wieder futsch. OK - ich habe da vielleicht auch was falsch gemacht....

Aber der Läppi meiner Frau hat keine Win11-Unterstützung und ist auch schon unter Win10 ziemlich lahm und daher dachte ich, dass ein Umstieg sinnvoll wäre. Und die Pro-Version von Zorin bietet auch ein totales Windows-Layout, so dass meine Frau sich nicht umgewöhnen muss.

Die weitere Frage betrifft dann noch den Thunderbird. - Lässt sich das Thunderbird-Profil von Windows auf Linux migrieren? Das wäre ganz toll.

Und wie ist es mit Druckern? Meine Frau hat einen LaserJetPro MFP M130a (Drucker/Scanner-Konbi). Tastatur ist eine Logitech, kabelgebunden und die Maus eine Acer Wireless läuft über ein Dongle. - Diese hier: https://www.amazon.de/acer-Einstellbare-Batteriebetriebene-Kabellose-Rechtsh%C3%A4nder-Schwarz-Blau/dp/B0F5HPCLGB/259-0364563-0419054?pd_rd_w=gD0yr&content-id=amzn1.sym.e53442b4-edc2-418d-9874-8884cf93d467&pf_rd_p=e53442b4-edc2-418d-9874-8884cf93d467&pf_rd_r=H659G0SV4R476SBQ0NZP&pd_rd_wg=BjAjD&pd_rd_r=82bd17a9-0cb8-4b0c-b714-2894636eea31&pd_rd_i=B0F5HPCLGB&th=1 

Mit der sind wir sehr zufrieden; erstaunlich billig, aber letztlich saugut, ein unglaubliches Preis/Leistungsverhältnis!

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
Probier es doch einfach aus! Nur immer lesen und es nicht nutzen, bringt dich nicht weiter. Zudem ist es Unsinn, sowas der Frau aufzuhalsen, während man selbst bei Win11 bleibt.

Mich würde viel mehr interessieren, wie dein Rechner (4090) mit Linux klar kommt. Zum Zocken kannst du ja ein Dual Boot nutzen, wie ich auch.

Mein Hauptrechner läuft mit Debian. KDE ist bisher mein Lieblingsdesktop. Firefox läuft super, VLC und Libre Office auch. Programme, an die ich seit Jahrzehnten gewöhnt bin. Aktuell bastel ich am Schleppi mit Mint. Läuft besser als unter Win10.

Der Rest kommt mit der Zeit...

Du hast nicht den Teibersupport wie unter Windows, das kannst du dir abschminken. Vor allem die Hersteller bieten kaum Linuxtreiber. Wer von Linux erwartet wie Windows zu sein, sollte bei Windows bleiben.

Hallo winni,

auf meinem 6550 Book läuft Mint Wilma Mate. Bildschirmfoto und Datensicherung sind im Betriebssystem integriert. Große Unterschiede zu Windows habe ich im normalen Betrieb nicht festgestellt. Das Book nutze ich nur für Online Banking.

Vor ca. 10 Jahren wollte ich auf alle Geräte Linux installieren. "sudo" und ich sind keine Freunde geworden. Auf meinem 2. Book läuft WIN. 

Auf dem Stick konnte ich Linux testen. Der Drucker könnte funktionieren, weil HP viele Linux kompatible Geräte baut.

Ubuntu habe ich auch einige Jahre genutzt.

Mein Tipp: SSD kaufen, einbauen, Linux installieren und testen.

Gruß

Außerdem bietet Amazon schon ewig fast zu jedem Artikel verkürzte Links zu den Produkten an.

Sollte man eigentlich wissen...

https://amzn.eu/d/euqnbU3

Außerdem bietet Amazon schon ewig fast zu jedem Artikel verkürzte Links zu den Produkten an. Sollte man eigentlich wissen...

Tja - wußte ich bisher nicht. Wäre nett, wenn du mir den Weg zu den verkürzten Links nennen könntest.

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
Hallo Winni,

ich hatte ZorinOS vor ein paar Wochen mal probiert (sowohl vom Stick als auch Installiert). Gefiel mir ganz gut, ist Optisch ansprechend und deutlich schneller als Windows. Ich habe es aber nicht genutzt weil es Probleme mit meinem Epson Drucker gab. Danach hatte ich Mint probiert und bin bis heute dabei geblieben (nun läuft wirklich alles perfekt).

Gruß michel9

Mich wundert, dass uBO diesen langen Link überhaupt durchgelassen hat.

schon unter Win10 ziemlich lahm

Und Linux soll es richten? Was für eine Vorstellung.

Das Motto ist selber mal was auszuprobieren. Alle

Distris kann man runter laden und mit Rufus oder

ähnlichem auf einen Stick bringen und ohne Install

live testen. (Fast alle)

https://www.lidux.de/

Ich hab über Jahre viele Linuxe ausprobiert und reichlich gelernt.

Selber lernen! Mit einer billigen Maus fängt alles an. Viel Spaß

