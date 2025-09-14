Welches Linux?

Hallo Winni,
ich habe meine Frau vor ein paar Jahren "zwangsverlinuxt".
Mit Linux Cinnamon kommt sie wunderbar klar.
Alles, was man so braucht (Firefox, Thunderbird, LibreOffice), sind "onboard".
https://www.linuxmintusers.de/index.php?topic=86056.0
(Handbuch weiter unten!)
Logitech-Tastatur
Logitech-Produkte waren bei mir nie ein Problem, sowohl Tastatur als auch Mäuse. Eine Acer-Maus hatte ich auch mal. Funktionierte einwandfrei.
Seit anderthalb Jahren benutze ich nur noch eine Vertikalmaus von Anker.
Ist einfach gelenkschonender. ;-)
Die Profile von Thunderbird und Firefox kann man hin- und herschieben.
Da muss ich selber noch mal recherchieren.
Aber es geht!
Zum Schreiben von Linux auf einen USB-Stick verwende ich schon seit vielen Jahren UNetBootin:
https://unetbootin.github.io/
Aber ich nehme an, dass Rufus das auch kann.
Probiere doch einfach die Live-Version zunächst aus!
Macht ja auf der FP nix kaputt. ;-)
WLan einrichten und loslegen! Und wenn alles funktioniert ===> Installieren!
Grüße nach Hamburg vom Niederrhein
Erwin