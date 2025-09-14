Linux 15.056 Themen, 107.260 Beiträge

Welches Linux?

winnigorny1

Ich will den win10 Laptop meiner Frau auf Linux umstellen (spätestens vorm Juni 2026). Das Teil ist ein HP 17-by0xxx.

Damit wird  jetzt unter Windows mit LibreOffice gearbeitet, Mails mit Thunderbird verwaltet (kann das Profil von Windows dann auch unter Linux übertragen werden?) und ein wenig mit dem Firefox gesurft.

Viel mehr wird mit dem Teil nicht veranstaltet.Peripherie ist eine angeschlossene Logitech-Tastatur und eine einfache 3Tasten-Maus von Acer. Wär schön, wenn das auch laufen würde.

Gruss aus dem schoenen Hamburg, Winni
schoppes winnigorny1
Hallo Winni,

ich habe meine Frau vor ein paar Jahren "zwangsverlinuxt".
Mit Linux Cinnamon kommt sie wunderbar klar.
Alles, was man so braucht (Firefox, Thunderbird, LibreOffice),  sind  "onboard".

https://www.linuxmintusers.de/index.php?topic=86056.0 

(Handbuch weiter unten!)

Logitech-Tastatur

Logitech-Produkte waren bei mir nie ein Problem, sowohl Tastatur als auch Mäuse. Eine Acer-Maus hatte ich auch mal. Funktionierte einwandfrei.
Seit anderthalb Jahren benutze ich nur noch eine Vertikalmaus von Anker.
Ist einfach gelenkschonender.  ;-)

Die Profile von Thunderbird und Firefox kann man hin- und herschieben.
Da muss ich selber noch mal recherchieren.
Aber es geht! 

Zum Schreiben von Linux auf einen USB-Stick verwende ich schon seit vielen Jahren UNetBootin:
https://unetbootin.github.io/ 

Aber ich nehme an, dass Rufus das auch kann.

Probiere doch einfach die Live-Version zunächst aus!
Macht ja auf der FP nix kaputt.  ;-)

WLan einrichten und loslegen! Und wenn alles funktioniert ===> Installieren!

Grüße nach Hamburg vom Niederrhein
Erwin
Erwin

"Früher war alles besser. Sogar die Zukunft." (Karl Valentin)
winnigorny1 schoppes
Hallo Erwi!

Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.

Gruss aus dem schoenen Hamburg, Winni
