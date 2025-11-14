Linux 15.061 Themen, 107.366 Beiträge

Plustek ePhoto Z300 wird von Linux Mint 22.2 Cinnamon nicht erkannt

michel9 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles

Moin,

ich habe jetzt seit ca. 6 Wochen Linux Mint am laufen (erst 21 und jetzt auf 22.2 aktualisiert). Eigentlich als Dualboot mit Win11...aber ich merke dass ich Win kaum noch benutze :).

Ich habe auch alle Geräte im Netzwerk (Drucker, Synology NAS) relativ problemlos zum laufen bekommen; das einzige was mir noch fehlt ist der besagte Dokumentenscanner Plustek ePhoto Z300. Den möchte ich schon noch verwenden, der ist auch der einzige Grund noch Win 11 zu benutzen.

Bevor ich jetzt alle möglichen Programme ausprobiere hier mal die Frage ob nicht jemand schon so etwas hinbekommen hat?

Ich glaube nämlich das ich dann ganz von Windows wegbleibe...

Gruß

michel9

hjb michel9 „Plustek ePhoto Z300 wird von Linux Mint 22.2 Cinnamon nicht erkannt“
Schau mal hier, ob das Teil von SANE unterstützt wird: http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html 

Auf der Plustek-Seite gibt es keine Treiber für Linux: https://plustek.com/eu/products/film-photo-scanners/ephoto-z300/support.ph

Bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, unter Mint eine virtuelle Maschine mit Windows einzurichten (kann ja ruhig ein "altes" Windows - 7 oder 8 - sein, dem du den Zugang zum Internet in der virtuellen Maschine sperrst) und darüber zu scannen.

schoppes michel9 „Plustek ePhoto Z300 wird von Linux Mint 22.2 Cinnamon nicht erkannt“
Dein Scanner läuft nur unter Windows und macOS:

https://plustek.com/deu/products/film-photo-scanners/ephoto-z300/support.php 

Gruß

