Plustek ePhoto Z300 wird von Linux Mint 22.2 Cinnamon nicht erkannt

ich habe jetzt seit ca. 6 Wochen Linux Mint am laufen (erst 21 und jetzt auf 22.2 aktualisiert). Eigentlich als Dualboot mit Win11...aber ich merke dass ich Win kaum noch benutze :).

Ich habe auch alle Geräte im Netzwerk (Drucker, Synology NAS) relativ problemlos zum laufen bekommen; das einzige was mir noch fehlt ist der besagte Dokumentenscanner Plustek ePhoto Z300. Den möchte ich schon noch verwenden, der ist auch der einzige Grund noch Win 11 zu benutzen.

Bevor ich jetzt alle möglichen Programme ausprobiere hier mal die Frage ob nicht jemand schon so etwas hinbekommen hat?

Ich glaube nämlich das ich dann ganz von Windows wegbleibe...

