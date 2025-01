.xls und Word-Dateien sollten les-und bearbeitbar sein.

Funktioniert mit LibreOffice ohne Probleme: https://www.pcwelt.de/article/1180695/datentausch-zwischen-libreoffice-ms-office.html

Welcher Browser und email Programm funktioniert mit Linux?

Standard-Browser ist bei Linux der Firefox. Als Mail-Programm wird standardmäßig der Thunderbird installiert.

ich möchte umsteigen von Win7 auf ein Linux BS.

Tja, als Anfänger wird hier meistens Ubuntu empfohlen. Da kann ich dir nicht weiterhelfen in dieser Beziehung, welches Linux da besonders einsteigerfreundlich ist. Bei mir läuft seit etwa 20 Jahren Debian, das habe ich von Anfang an benutzt. Ob man das als Einsteiger benutzen sollte, weiß ich nicht - ich habe es, wie schon geschrieben, so gemacht und bin bis heute zufrieden....