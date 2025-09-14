Linux installiert nicht auf altes Notebook.

ich habe noch ein altes Netbook, wo ich testweise Linux installieren wollte. Da ist Windows 7 drauf (32 bit). Die Daten brauch ich nicht mehr, viel Speicherplatz (je 100 GB) gibt es nicht. Einen bootfähigen USB Stick mit Linux Mint habe ich, der auch aus dem Bios bootet, alle Dateien anzeigt, aber Linux nicht installiert.

Ist da eventuell zu wenig Platz oder muß es eine ältere Linux Version sein ?

Wie kann ich Windows deinstallieren, brauch ich die dazu die Original Windows Version, oder geht es mit einem Linux Befehl ?