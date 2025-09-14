Linux 15.055 Themen, 107.251 Beiträge

Linux installiert nicht auf altes Notebook.

asoke / 2 Antworten / Baumansicht Nickles

ich habe noch ein altes Netbook, wo ich testweise Linux installieren wollte. Da ist Windows 7 drauf (32 bit). Die Daten brauch ich nicht mehr, viel Speicherplatz (je 100 GB) gibt es nicht. Einen bootfähigen USB Stick mit Linux Mint habe ich, der auch aus dem Bios bootet, alle Dateien anzeigt, aber Linux nicht installiert.

Ist da eventuell zu wenig Platz oder muß es eine ältere Linux Version sein ?
Wie kann ich Windows deinstallieren, brauch ich die dazu die Original Windows Version, oder geht es mit einem Linux Befehl ?

andy11 asoke „Linux installiert nicht auf altes Notebook.“
alle Dateien anzeigt, aber Linux nicht installiert.

Wie äußert sich das? Was steht auf dem Bildschirm.

Vor der Installation muss die FP natürlich geleert werden.

Fragen über Fragen. Andy

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten!
Eludi84 asoke „Linux installiert nicht auf altes Notebook.“
Da ist Windows 7 drauf (32 bit).

Du hast auch ein Linux für 32 bit versucht?

Wie kann ich Windows deinstallieren

Macht das Linux bei der Installation bzw. bietet Dir Varianten an.

