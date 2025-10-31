Linux 15.059 Themen, 107.342 Beiträge

Linux friert ein /Absturz

Moin,

hin und wieder in unregelmäßigen Abständen friert mein Desktop von LinuxMX ein.

Das heißt der Mauscursor bewgt sich nicht mehr und tastenklicks haben keine Wirkung.

Die Lösung ist nur ein hardreset, nachdem auch normal weitergearbeitet werden kann.

Die Temperaturen von der CPU liegen maximal um die 40′C und die Geforce ca. 50′C

nach "hoher" Belastung.

Ich gehe von einem hardwaredefekt aus, habe aber keine genaue Spur.

Jetzt kommt's:

Ich würde gerne ein fehlerprotokoll oder Bootprotokoll des rechners einsehen, nachdem er wieder den Fehler hatte.

Wie, oder wo komme ich daran ?

schön' Gruß

F-)

hjb Frednerk „Linux friert ein /Absturz“
Mach mal eine Konsole auf und gib da "sudo dmesg" ein (ohne die Anführungsstriche)...

Hat man vierundzwanzig Stunden frueher als die uebrigen Menschen recht, so gilt man vierundzwanzig Stunden lang fuer naerrisch. (Antoine de Rivarol)
The Wasp Frednerk „Linux friert ein /Absturz“
Das könnte mit deiner Geforce zusammenhängen. Sieh mal, ob deine Grafikkarte in der Liste steht, die nicht mehr unterstützt wird.

https://mxlinux.org/wiki/hardware/unsupported-nvidia-gpus/

