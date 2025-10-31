Linux friert ein /Absturz

Moin,

hin und wieder in unregelmäßigen Abständen friert mein Desktop von LinuxMX ein.

Das heißt der Mauscursor bewgt sich nicht mehr und tastenklicks haben keine Wirkung.

Die Lösung ist nur ein hardreset, nachdem auch normal weitergearbeitet werden kann.

Die Temperaturen von der CPU liegen maximal um die 40′C und die Geforce ca. 50′C

nach "hoher" Belastung.

Ich gehe von einem hardwaredefekt aus, habe aber keine genaue Spur.

Jetzt kommt's:

Ich würde gerne ein fehlerprotokoll oder Bootprotokoll des rechners einsehen, nachdem er wieder den Fehler hatte.

Wie, oder wo komme ich daran ?

schön' Gruß

F-)