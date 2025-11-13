Anwenderprogramm für Brother Laser Farbdrucker

Hallo, seit ich mit Linux Mint 22.1 Cinnamon arbeite, vermisse ich für meinen Farblaser- Drucker Brother HL-3152 CDW das Anwenderprogramm. Ohne dieses Programm kann ich weder doppelseitig drucken, noch meine Kartuschenstände kontrollieren. Gibt da für Linux ein Anwendungsprogramm, daß dies kann? Danke für eure Antworten!
Es gibt einen kostenpflichtigen Druckertreiber für Linux, der wesentlich mehr Funktionen als der standardmäßige Treiber bietet. Du kannst ihn ja 30 Tage lang kostenlos testen:
Welchen Druckertreiber verwendest du jetzt? Den, den Mint mitgeliefert hat, oder den von der Brotherseite?
Gruß
Der Treiber ist von Mint.
Versuch es mal damit: https://www.boomaga.org/
Die Tonerstände kannst du über deine FritzBox abrufen. Über "Heimnetz" - "Netzwerk" , dafindest du deinen Drucker, den anklicken, dann kommt das: