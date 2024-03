Samsung Drucker ist installiert , druckt aber nicht

Mein Samsung SL-M2026W Laserdrucker

druckt nicht, also habe ich von hp den einzigen Treiber für Linux heruntergeladen:

Samsung Print Driver for Linux

V1.00.39_01:17

14.7 MB

1. Sep. 2017

Die Installation habe ich laut Anleitung durchgeführt, aber die Wahl als Netzwerk Drucker verneint,

da ich klein Netzwerk habe:

**** Do you agree ? [y/n] : y

**** Are you going to use network devices ? If yes, it is recommended to configure your firewall.

**** If you want to configure firewall automatically, enter 'y' or just press 'Enter'. To skip, enter 'n'. : n

**** Registering CUPS backend ...

**** CUPS restart OK.

**** Print driver has been installed successfully.

**** Registering SANE backend ...

**** Restarting udev ...

**** Scan driver has been installed successfully.

**** Install finished.

Wenn ich dann drucken möchte kommt einfach nur „Fehler,es gibt ein Problem“.

Im „Druckauftrag des Dokuments“ klicke ich auf den Druckauftrag mit der rechten Maustaste und wähle „Attribute anzeigen“. Dieser eindeutige Fehler wird angezeigt:

Job-printer-state-message: Filter failed

Alles andere sieht für mich okay aus...

Dann habe ich Richtung Cups geschaut:

Im /var/log/cups/error_log stegt Folgendes:

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/M337xsc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/CLP-600sc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/CLX-3180sc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/SCX-4650sc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/C410sc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/SCX-470xsc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/M301xsc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/ML-2160sc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/ML-2540sc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/M288xsc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/CLX-216xsc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/M306xsc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/CLP-610sc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/CLP-660sc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/M2070sc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/CLP-310sc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/SCX-3400sc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/SCX-472xsc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/C420sc.cts\"!

E [11/Mar/2024:17:54:16 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/cups/model/uld-samsung/cms/CLP-320sc.cts\"!

Jetzt weiß ich nicht weiter….

Schön’ Gruß F-)