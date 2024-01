PC-System für Linux Mint/Ubuntu

Hallo zusammen,

mein PC ist nun in die Jahre gekommen und ich suche etwas Neues,zu dem Linux kompatibel ist; ohne viel Aufwand mit Konsole oder Spezielbefehlen. Vor über einem Jahr hatte ich die Gelegenheit, ein ABIT-Notebook mit einem i5-12400 zu testen. Das Teil war scheinbar so neu, dass Linux nicht die Treiber hatte, so vor allem für die Grafik. Selbst Windows 10 konnte nicht die Treiber liefern; die waren auf einer separaten Partition - aber eben nur für Windows.



Ich weiß es gibt einige, die können damit umgehen und finden Lösungen. Ich habe diese Kenntnisse aber nicht und auch nicht die Zeit zum Experimentieren. Also suche ich ein nicht ganz so aktuelles System, auf dem ich sicher ein aktuelles Mint installieren kann, ohne viel Handarbeit. Es sollte ein i5 von Intel sein - nur welche Generation? Einen AMD Ryzen 5 würde ich auch gerne mal ausprobieren.



Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir auf Grund eurer Erfahrungen weiterhelfen könnt und ein paar Tipps geben könnt. Ich weiß noch nicht ob ich wieder einen PC anschaffe oder Notebook.

Gruß

k63