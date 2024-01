KDE Plasma 6.1 Dev

Hallo zusammen,

in einer Virtualbox habe ich mal Kde Neon in der Unstable Edition installiert.

Die installation ist easy wie immer.

Nach dem ersten Start, fällt sofort die schwebende Taskleiste auf, die nun direkt so

eingestellt ist und nicht erst eingerichtet werden muss.



Von Haus aus ist Wayland am Start, macht aber in der VM Probleme in der Form, dass

das System einfriert. Mit X11 läuft es aber sehr gut.



Ob es auf realer Hardware besser mit Wayland bestellt ist, muss ein nächster Test zeigen.

Optisch hat sich in den Systemeinstellungen was geändert.

Das sieht jetzt aufgeräumter auf.



Ob in zwei Monaten Wayland problemlos läuft, bleibt abzuwarten

Gruß Soulmann