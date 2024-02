Intel Centrino Wireless-N 1030 Bluetooth in Debian

Hier noch die Ausgabe von lspi --nnk

# lspci -nnk

00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller [8086:0104] (rev 09)

Subsystem: Wistron Corp. 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller [17c0:10e7]

00:01.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port [8086:0101] (rev 09)

Subsystem: Wistron Corp. Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port [17c0:10e7]

Kernel driver in use: pcieport

00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller [8086:0116] (rev 09)

DeviceName: Onboard IGD

Subsystem: Wistron Corp. 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller [17c0:10e7]

Kernel driver in use: i915

Kernel modules: i915

00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 [8086:1c3a] (rev 04)

Subsystem: Wistron Corp. 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller [17c0:10e7]

Kernel driver in use: mei_me

Kernel modules: mei_me

00:1a.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 [8086:1c2d] (rev 05)

Subsystem: Wistron Corp. 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller [17c0:10e7]

Kernel driver in use: ehci-pci

Kernel modules: ehci_pci

00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller [8086:1c20] (rev 05)

Subsystem: Wistron Corp. 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller [17c0:10e7]

Kernel driver in use: snd_hda_intel

Kernel modules: snd_hda_intel

00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 [8086:1c10] (rev b5)

Subsystem: Wistron Corp. 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 [17c0:10e7]

Kernel driver in use: pcieport

00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 [8086:1c12] (rev b5)

Subsystem: Wistron Corp. 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 [17c0:10e7]

Kernel driver in use: pcieport

00:1c.3 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 [8086:1c16] (rev b5)

Subsystem: Wistron Corp. 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 [17c0:10e7]

Kernel driver in use: pcieport

00:1c.4 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 [8086:1c18] (rev b5)

Subsystem: Wistron Corp. 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 [17c0:10e7]

Kernel driver in use: pcieport

00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 [8086:1c26] (rev 05)

Subsystem: Wistron Corp. 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller [17c0:10e7]

Kernel driver in use: ehci-pci

Kernel modules: ehci_pci

00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation HM65 Express Chipset LPC Controller [8086:1c49] (rev 05)

Subsystem: Wistron Corp. HM65 Express Chipset LPC Controller [17c0:10e7]

Kernel driver in use: lpc_ich

Kernel modules: lpc_ich

00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port Mobile SATA AHCI Controller [8086:1c03] (rev 05)

Subsystem: Wistron Corp. 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port Mobile SATA AHCI Controller [17c0:10e7]

Kernel driver in use: ahci

Kernel modules: ahci

00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller [8086:1c22] (rev 05)

Subsystem: Wistron Corp. 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller [17c0:10e7]

Kernel driver in use: i801_smbus

Kernel modules: i2c_i801

01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GF116M [GeForce GT 555M/635M] [10de:1248] (rev a1)

Subsystem: Wistron Corp. GeForce GT 555M [17c0:10e7]

Kernel driver in use: nouveau

Kernel modules: nouveau

01:00.1 Audio device [0403]: NVIDIA Corporation GF116 High Definition Audio Controller [10de:0bee] (rev a1)

Kernel driver in use: snd_hda_intel

Kernel modules: snd_hda_intel

03:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] [8086:008a] (rev 34)

Subsystem: Intel Corporation Centrino Wireless-N 1030 BGN [8086:5305]

Kernel driver in use: iwlwifi

Kernel modules: iwlwifi

04:00.0 Ethernet controller [0200]: Qualcomm Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet [1969:1083] (rev c0)

Subsystem: Wistron Corp. AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet [17c0:10e7]

Kernel driver in use: atl1c

Kernel modules: atl1c

05:00.0 USB controller [0c03]: Texas Instruments TUSB73x0 SuperSpeed USB 3.0 xHCI Host Controller [104c:8241] (rev 02)

Subsystem: Wistron Corp. TUSB73x0 SuperSpeed USB 3.0 xHCI Host Controller [17c0:10e7]

Kernel driver in use: xhci_hcd

Kernel modules: xhci_pci