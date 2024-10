Ersatz für WIN 10 > Linux Mint oder Zorin OS?

Hallo,



im Moment bin ich etwas irritiert und weiß nicht, welches (Ersatz-) Betriebsystem für mich wohl in Frage komme.



Bisher habe ich immer mit Linux Mint geliebäugelt, weil das offenbar in der Bedienung ähnlich (komfortabel?) wie WIN 10 sei.

Jetzt bin ich aber bei chip auf Zorin OS gestoßen >

https://www.chip.de/news/Da-schau-her-Gratis-Alternative-zu-Windows-ueberzeugt-mit-Hammer-Design_103888905.html

welches offenbar ebenfalls für mich als Umsteiger in Frage kommen könnte.



Jetzt frage ich einfach mal in die Runde, wer evtl. schon von WIN 10 umgestiegen ist, vielleicht sogar auf eines der erwähnten BS und mir Erfahrungen oder Empfehlungen mitteilen könnte.