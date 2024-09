Hallo Gemeinde,

seit einigen Tage sehe ich beim Start von Ubuntu folgende Fehlermeldung: "Could not set the configuration for CTRC 507"

Was hat diese Meldung zu bedeuten und vor allem, wie bekomme ich sie wieder weg.

Hat jemand eine zündende Idee?

Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure Vorschläge.

Gruß

unhold06