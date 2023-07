Welches Linux für potentiellen Windows-Flüchtling :)?

Moin,

im Moment habe ich einen älteren i5-7500 mit nem MSI B250 Mate und 16Gb Ram am laufen, mit aktuellem Win11. Es läuft alles soweit, aber mich nervt zunehmend die Zukunftsprognose von Windows. Ob nun W12, Win Abo oder was weiß ich, so langsam will ich das nicht mehr.

Also Denke ich über Linux-Umstieg und Eingewöhnung nach, allerdings nicht auf dem aktuellen PC.

Ich habe hier noch einen alten HP pavilion stehen, i7-2600, 6 oder 8GB Ram, 1 TB HDD und einer Radeon 6570 Grafik. Der lief mit Win7 problemlos.

Welches Linux empfehlt Ihr bzw. reicht die Hardware? Gezockt wird nicht! Den HP kann ich auch noch mit Ram/HDD aufrüsten.

Und: Leider muß das Linux möglichst Userfreundlich sein da meine bessere Hälfte auch damit arbeitet...

Gruß Michel9