bunsenlabs update klappt offenbar nicht

hallo

ich habe ein bunsenlabs auf einem älteren Laptop

es ist auch nicht die neueste Version, da die sich mit den Innereien meines Asus Eee nich vertragen hatte (keine SSIDs mehr erkannt.

Jetzt wollte ich den mal wieder anwerfen und einen Update machen. da brachte er jede Menge Fehlermeldungen, die ich als Linux-Laiin schlecht verstehe.

hier ist das Protokoll:

------------------------------------------------------

geb@debian:~$ sudo apt update

[sudo] password for geb:

Ign http://security.debian.org jessie/updates InRelease

Ign http://security.debian.org jessie/updates Release.gpg

Ign http://deb.debian.org jessie InRelease

Ign http://security.debian.org jessie/updates Release

Holen: 1 http://pkg.bunsenlabs.org bunsen-hydrogen InRelease [5.935 B]

Ign http://deb.debian.org jessie Release.gpg

Ign http://security.debian.org jessie/updates/main i386 Packages/DiffIndex

Ign http://deb.debian.org jessie Release

Ign http://security.debian.org jessie/updates/contrib i386 Packages/DiffIndex

Ign http://deb.debian.org jessie/main i386 Packages/DiffIndex

Ign http://security.debian.org jessie/updates/non-free i386 Packages/DiffIndex

Ign http://deb.debian.org jessie/non-free i386 Packages/DiffIndex

Ign http://deb.debian.org jessie/contrib i386 Packages/DiffIndex

Ign http://pkg.bunsenlabs.org bunsen-hydrogen InRelease

Ign http://pkg.bunsenlabs.org bunsen-hydrogen/main i386 Packages/DiffIndex

Holen: 2 http://pkg.bunsenlabs.org bunsen-hydrogen/main i386 Packages [9.179 B]

Ign http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-de_DE

Ign http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-de

Ign http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en

Ign http://pkg.bunsenlabs.org bunsen-hydrogen/main Translation-de_DE

Ign http://pkg.bunsenlabs.org bunsen-hydrogen/main Translation-de

Ign http://pkg.bunsenlabs.org bunsen-hydrogen/main Translation-en

Ign http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-de_DE

Ign http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-de

Ign http://deb.debian.org jessie/contrib Translation-de_DE

Ign http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en

Ign http://deb.debian.org jessie/contrib Translation-de

Ign http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-de_DE

Ign http://deb.debian.org jessie/contrib Translation-en

Ign http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-de

Ign http://deb.debian.org jessie/main Translation-de_DE

Ign http://deb.debian.org jessie/main Translation-de

Ign http://deb.debian.org jessie/main Translation-en

Ign http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en

Ign http://deb.debian.org jessie/non-free Translation-de_DE

Ign http://deb.debian.org jessie/non-free Translation-de

Fehl http://security.debian.org jessie/updates/main i386 Packages

404 Not Found [IP: 151.101.2.132 80]

Fehl http://security.debian.org jessie/updates/contrib i386 Packages

404 Not Found [IP: 151.101.2.132 80]

Fehl http://security.debian.org jessie/updates/non-free i386 Packages

404 Not Found [IP: 151.101.2.132 80]

Ign http://deb.debian.org jessie/non-free Translation-en

Fehl http://deb.debian.org jessie/main i386 Packages

404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]

Fehl http://deb.debian.org jessie/non-free i386 Packages

404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]

Fehl http://deb.debian.org jessie/contrib i386 Packages

404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]

Es wurden 15,1 kB in 1 s geholt (10,3 kB/s).

W: GPG-Fehler: http://pkg.bunsenlabs.org bunsen-hydrogen InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: KEYEXPIRED 1561897138 KEYEXPIRED 1561897138 KEYEXPIRED 1561897138 KEYEXPIRED 1561897138 KEYEXPIRED 1561897138 Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 7C38E34CAED6420C

W: Fehlschlag beim Holen von http://security.debian.org/dists/jessie/updates/main/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 151.101.2.132 80]

W: Fehlschlag beim Holen von http://security.debian.org/dists/jessie/updates/contrib/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 151.101.2.132 80]

W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/jessie/main/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]

W: Fehlschlag beim Holen von http://security.debian.org/dists/jessie/updates/non-free/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 151.101.2.132 80]

W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/jessie/non-free/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]

W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/jessie/contrib/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]

E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.

geb@debian:~$

------------------------------------

könnt Ihr mir was dazu sagen? Insbesondere wird auch gemeldet, dass der Browser veraltet ist. Kann ich für Hydrogen die Kiste nochmal gut zum Laufen bringen, denn so schlecht ist die gar nicht.

danke